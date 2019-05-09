雅茗-KY前四月營收7.38億元 刷歷史紀錄

2019-05-09 10:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



餐飲集團雅茗-KY旗下主力茶飲品牌「快樂檸檬」。 特派記者林茂仁／攝影 分享 facebook

餐飲集團雅茗-KY公布4月合併營收達1.88億元，不僅較去年同期成長6.93％，更較上個月大增17.21％。累計今年前4月合併營收為7.38億元，年增率達5.19％；單月及累計前4月合併營收都刷新歷年同期新高紀錄。

整體營收之所以展現質量豐碩的成果，雅茗-KY分析原因是來自多方面的。值得說明的分別是：旗下主力茶飲品牌「快樂檸檬」於4月推出四季春系列新品的新菜單、持續進行門店的新門面工程及IT團隊自行在微信小程序平台開發出方便消費者點餐取貨的新零售渠道「快樂檸檬手機點單」。結合多元的線上、線下行銷策略與軟、硬體相關措施，相互推升業績。

雅茗-KY指出，夏季菜單更新雖然是從4月中旬才開始在大陸各地陸續推出，但新菜單銷售力道強勁，並強勢帶動整體茶飲業績增長。加上新門面及新零售手機點單渠道，後續引流消費的效應還會持續發酵。事實上，印證5月上旬業績表現依然亮麗，後續成長力道，值得關注。

海外市場方面，也大有斬獲。雅茗-KY表示，全球首富也是亞馬遜創辦人暨董事長貝佐斯於4月初，陪同兒子親到西雅圖「快樂檸檬」門店排隊購買珍奶嘗鮮，大舉推升「快樂檸檬」品牌的國際知名度。此外，西雅圖及日本沖繩也都陸續增開新的門店。

展望下一個季度，為了掌握即將陸續到來的茶飲旺季，雅茗-KY指出，將在前述新菜單、新門面、新零售的三新策略的成效基礎上，深化「新結盟」戰略，強化異業佈局，多方面開拓新市場。

雅茗-KY表示，與阿里巴巴集團將展開深度合作及異業結盟。除了先前與阿里旗下口碑網合作開設機器人製作茶飲的智慧門店外，「快樂檸檬」3月份已與阿里旗下的天貓超市進行異業結盟，開設北京天貓校園清華大學「快樂檸檬」門店。

雅茗-KY指出，北京天貓校園清華大學「快樂檸檬」門店的業績亮眼，3、4連續兩個月的營業額都是商場門店平均金額的二倍多。今年底之前，「快樂檸檬」將積極複製此一新結盟的營運模式，陸續會在北京外國語大學、北京建築大學、北京郵電大學、北京化工大學、中國礦業大學沙河校區、北京對外經濟與貿易大學的天貓超市開設門店。「新零售校園店」營運展店模式可望成為集團今年營運的一大亮點，營收成長效益可期。

此外，雅茗-KY表示，「快樂檸檬」也將啟動與"網吧"合作的異業結盟。本月將與廈門的網吧業者合作，結合網吧24小時營業特性，提供「快樂檸檬」夜間外送服務，率先在業內提出24小時在線享用即時茶飲外加精美小食的貼心服務，以全面擴大茶飲市場規模，預計將開創集團更多銷售管道、提升營運績效。