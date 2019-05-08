華泰名品城全區開幕 2021年營收挑戰百億元

2019-05-08 21:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



華泰名品城三期今（8）日正式開幕，共有285個品牌進駐，全館零售營業面積也達1.5萬坪，成為全台單體面積最大Outlet，為了區隔市場，有全台首見的台灣設計師品牌和家電走進Outlet，2021年營收挑戰百億元。而鄰近大江購物中心二期今年5月動工，預計2022年初開幕，加上IKEA和環球A19未來也將開幕，可說商場決戰大桃園。

華泰名品城8日全區開幕，華泰大飯店集團副董事長兼執行長陳炯福表示，全區開幕後，共有285個品牌進駐，60個獨家進駐台灣OUTLET的品牌，包含國際精品BOTTEGA VENETA、Burberry；知名設計師品牌CHLOE CHEN、新加坡鞋品牌，俗稱小CK的Charles & Keith等，今年營收目標要達70億元。

華泰名品城總經理梁曙凡表示，以占比來看，商場中有80%為零售，20%為餐飲，未來也不會提高餐飲比例，因為來吃東西的客人，不見得會來買東西，期望能讓客人以購物為主；而一、二期主要衝高精品比例，三期折扣商品比例較高；本周適逢母親節，且三期開幕，停車位多了1,000多個，看好本周全區開幕的業績。

華泰名品城開幕後有多項創舉，除了是台灣首間美式Outlet，擁有園區戶外商場的空間特性之外，更讓台灣設計師品牌進駐，是Outlet首見，例如第一期有CHLOECHEN、第二期則有陳季敏，三期則推出溫慶珠、葉珈伶等台灣設計師品牌。

梁曙凡說，這個嘗試效果很好，尤其以前設計師沒有場地也沒概念經營Outlet，與華泰名品城合作以後，業績亮眼，以CHLOECHEN、陳季敏來說，一年都能創造1,000多至2,000萬元業績，香港客人也頗為喜歡台灣設計師品牌；她也提到，台灣設計師衣服的尺碼分別不大，就算是過季衣服也都能修改，所以入手度高。