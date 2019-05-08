繼星宇航空之後 華航也決定引進A321neo機型

2019-05-08 20:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



經過近兩年對於區域航線窄體客機的評估，中華航空今（8）日召開第21屆董事會第六次會議，會中通過引進14架空中巴士（Airbus） A321neo租機，並自2021年起派飛區域航線。

華航表示，公司秉持一向專業客觀的商業角度，考量亞洲鄰近機場運能及運量，審慎自航機經效、航務操作、機務維護、財務配套、環境影響及安全性等面向，並納外部專業顧問建議，經長時間縝密評估遴選最適機型、新機隊引進計畫，配合航網發展，兼顧航機汰換時程，先以租機方式引進14架A321neo，同時啟動A321neo的11架確定訂單（Firm Order）及五架選購權（Option）協商作業。

華航指出，依國際航空運輸協會（International Air Transport Association,IATA）預測，未來20年全球旅運人次將持續增長；這次新窄體客機的引進，將是華航繼引入十架777-300ER新長程大運量客機及14架A350-900新長程中運量客機後的另一個重要里程碑；也藉由新機引進，除降低燃油成本、減少起降噪音外，期待自長程航線至區域航線，華航機隊煥然一新，全面提升營運效益。

未來華航新窄體客機的客艙產品，無論在座椅舒適、機上娛樂、餐飲設計，將持續以滿足旅客需求、達到優質服務為出發點，延續777、A350廣為好評的新世代品牌精神，提供多元、先進、貼心、一致性的軟硬體設備，相信搭乘華航旅客，定能感受優質的空中體驗。

據了解，華航新的區域航線客機一直在空中巴士A321neo和波音737Max兩大同質性極高的機種做選擇，一般認為，華航已和空中巴士簽有飛機維修合約，雙方合作關係密切，因此，華航新一代窄體客機應該會選擇空中巴士，但考量蔡政府要拉近與美國關係，也不排除會選擇波音737Max，結果波音737Max接連出現重大飛安意外，國際航空公司對於該機種存有極大疑慮，現在華航敲定採用A321neo，對於和空中巴士的合作和飛安上，將有正面意義。