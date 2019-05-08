全球首家「DEEN STYLE TOKYO」複合店 進駐台中

2019-05-08 20:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



手工具竟然與髮廊異業跨界合作！標榜結合日本知名手工具專門店與頂級髮廊共同打造的全球首家「DEEN STYLE TOKYO」複合店，今（8）日進駐台中市，業者標榜，希望藉此提升台灣手工具產業文化，與國際流行時尚接軌。

這家「DEEN STYLE TOKYO」複合店位於台中市東興路，靠近永豐棧酒店，是首家生活風格提案型的店面空間，呈現目前在日本亦備受矚目的「時尚工作風」主題，主要透過車庫文化的設計概念，讓消費者有夢想車庫的感覺。

主導的日本「FACTORY GEAR」創辦人高野倉匡人說，台中是全球手工具重鎮，每年都有來自世界各地的買家到此採購，而他們大多選擇住在永豐棧，因此決定「就近」設店，也提供全球買家一個交換市場訊息的據點。

這次開店為三方合作，除了「FACTORY GEAR」之外，還有東京超人氣髮型沙龍「CONKS」，以及負責空間設計的惠捷營造工程。

如何讓與生產製造息息相關的職人，融入流行時尚的元素，是許多製造業者在吸引年輕優秀人才時，普遍遇到的難題。為營造舒適時髦的工作環境，「DEEN STYLE TOKYO」從世界各地嚴選精品手工具、工廠家具、工作服飾等，在店內展示與販售。

此外，更與「CONKS」創辦人、髮型藝術家荒井友一合作，在店內設立「CONKS」分店，讓來店的男女顧客都能在舒適的空間中，享受日本最高水準的髮型藝術，同時具體化表現出日本時尚風格。

店內同時設立吧台區，以及地下室交誼展演沙龍，可供舉辦各種活動與聯誼之用，提供對時尚具有高敏感度的同好，一個特別的交流空間。

高野倉匡人表示，日本江戶時代，澡堂、理髮廳及酒場，是一般人傳遞訊息的主要場所，手工具專門店與髮廊跨界合作，正是基於這樣的考量，讓更多人看見流行時尚與台灣手工具產業的競爭力。

總部設在東京的「FACTORY GEAR」，嚴選日本、英國、德國、法國、義大利的頂尖工具品牌，已在全球開設15家工具專門店。據了解，其所生產的「DEEN」品牌工具，在日本國內HONDA汽車零售商有30%以上、SUBARU也有40%以上採用。