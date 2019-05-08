確定了！華航宣布引進A321neo

2019-05-08 19:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



中華航空今（8）日召開董事會第6次會議，會中通過引進14架空中巴士A321neo租機，並自2021年起派飛區域航線。

華航表示，考量亞洲鄰近機場運能及運量，審慎自航機經效、航務操作、機務維護、財務配套、環境影響及安全性等面向，並納外部專業顧問建議，經長時間縝密評估遴選最適機型、新機隊引進計畫，配合本公司航網發展，兼顧航機汰換時程，先以租機方式引進14架A321neo，同時啟動A321neo之11架確定訂單（Firm Order）及5架選購權（Option）協商作業。

華航強調，依國際航空運輸協會（IATA）預測，未來20年全球旅運人次將持續增長；本次新窄體客機的引進，將是華航繼引入10架777-300ER新長程大運量客機及14架A350-900新長程中運量客機後的另一個重要里程碑；亦藉新機引進，除降低燃油成本、減少起降噪音外，期待自長程航線至區域航線，華航機隊煥然一新，全面提升營運效益。

華航指出，未來新窄體客機的客艙產品，無論在座椅舒適、機上娛樂、餐飲設計，將持續以滿足旅客需求、達到優質服務為出發點，延續777、A350廣為好評的新世代品牌精神，提供多元、先進、貼心、一致性的軟硬體設備，相信搭乘華航旅客，定能感受優質的空中體驗。