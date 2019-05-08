台糖勞資爭議達部份共識 5月中旬強制協商

2019-05-08 20:02 中央社 台南8日電



台糖量販事業部結束營業，影響員工800多人，工會提出調解申請，今天在台南市勞工育樂中心進行勞資爭議協調。台南市勞工局表示，雙方達成部份共識，5月中旬將展開強制協商。

台南市政府勞工局指出，會議經3個小時討論，資方提出優於法令方案，但未能全數協商成立。勞資對於資遣費基數、平均工資採計期間、特別休假納入平均工資，以及加發預告期間工資等議題初步達成共識。勞工局將依法定程序進行後續強制協商。不過，對於勞工局說法，出席的工會代表暫不表示意見。

台糖量販事業部結束營業，影響全省逾800名員工，員工4月下旬成立台糖公司量販事業部企業工會，爭取自身權益，工會更於4月26日提出調解申請，訴請資方提高資遣等條件。

由於全案資遣勞工橫跨台中、雲林、台南、高雄、屏東等多個縣市，勞資雙方4月22日、23日及24日分6場次(5家量販店及事業部)自主協商破局，經勞動部指定台南市政府勞工局出任強制協商主政單位。

台糖則發布新聞稿表示，台糖量販商場與家福(家樂福)公司4月12日簽約合作後，迄今已辦理多場資遣員工就業媒合說明會，「優先面試及錄用台糖員工」一直是台糖和家樂福洽談合作的首要條件。

並於4月29、30日安排家樂福於量販總部及各店召開媒合說明會，有意願參加面試者共661人(占總資遣人數78%)，家樂福已排定5月6、8、10日至總部及各店媒合面試，預定24日公布錄取名單。

台糖強調，員工的資遣條件絕對優於勞基法，但因國營事業法規限制，需要時間完成法定行政程序。將加強和工會、員工的互動及溝通，尋求共識，讓勞資協商圓滿落幕。

台糖2000年10月成立量販事業部，隔年在高雄成立第一家銷售點，目前除高雄楠梓店外，還有雲林北港店、台南嘉年華購物中心、屏東店，台中西屯店；另有5家中型超市，販售商品涵蓋生鮮、食品、日用品、文具休閒等。不過，台糖量販店自成立以來少有獲利，近幾年虧損加劇，台糖才和家樂福簽約合作。(編輯:孫承武)