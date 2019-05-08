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美中談判急轉直下祕辛 原來此事惹火川普

回應長榮 空服員工會：突顯罷工正當性

2019-05-08 18:32經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

長榮航空空服員即將進行罷工投票，旅行業者要求要有罷工預告期。 本報資料照片
長榮航空空服員即將進行罷工投票，旅行業者要求要有罷工預告期。 本報資料照片
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長榮航空傳出發出停發空服員年終、禁員工優待票公告，桃園市空服員職業工會今（8）日傍晚發表三點聲明，強調非常遺憾看到長榮正在依循華航違法的前例。以下為工會的聲明全文：

一、此公告明顯針對工會罷工行動和參與罷工行動的會員，已明確違反工會法35條。而106年勞裁48號案判決前例，勞動部已判定華航停止員工優待票的行為構成不當勞動行為，我們非常遺憾地看到，長榮正在依循華航違法前例。

二、長榮航空林寶水董事長先前寄全體信表示，基於飛安理由，絕對不支持禁搭便車，一個飛機不能有兩種待遇。但是我們非常遺憾睇看到，董事長前後說法不一，自打臉。今天的公告，明顯針對工會會員「差別待遇」，這一切再再證明所謂一視同仁只是個話術，有的只是對工會的敵意，包括忽視工會行使團結權，拒絕禁搭便車條款；以及現在預計採取報復行動針對支持罷工的會員。這樣敵意工會的態度，如何開啟誠意協商？

三、這份公告也讓長榮航空暴露出「威權專制」的真面目。不管是年終、調薪或員工票，長榮航空都可以想給就給、不給就不給，反覆無常。這也凸顯了工會籌備這場罷工行動的正當性，工會唯有團結起來爭取對等協商、產業民主，才可以免於隨時被威脅的恐懼，得到較為安穩的合理待遇。

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長榮航空罷工華航
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