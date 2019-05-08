罷工若衝擊營運 長榮航：停年終 不加薪

2019-05-08 17:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



長榮航空空服員即將進行罷工投票。 本報資料照片 分享 facebook

航空業的經營外表看似風光，要經營的有聲有色很艱難，罷工陰霾已成為國內航空心中無法承受的痛。長榮航空在面臨罷工投票前夕，再度主動跟員工說明，讓所有的員工知道，如果真的罷工後，公司會面臨的困境，員工所遇到的情況會是什麼。

國內的航空業者相繼陷入罷工陰霾，國內的航空專家也認為，勞工訴求還是不能脫離企業永續經營的框架；尤其，航空業受到外在經濟變動、油價等影響很大，根據長榮航空18年來的獲利加總計算，長榮航空每年的平均獲利僅9億元，是不是能再支付優於國際水準的勞動條件，是必須要仔細考量。

學者專家也指出，罷工爭取權益長榮航空影響決對是長期性，對員工也不見得好，未來業績短少，營運效益不好，長榮迒空是民營企業，如果長期經營不善，勞工爭取權益還能達標嗎？長期還可能發生殺雞取卵效應，最終受傷最大是勞方。

長榮航空今天發給員工的一封信全文如下：