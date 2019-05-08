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罷工若衝擊營運 長榮航：停年終 不加薪

2019-05-08 17:59經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

長榮航空空服員即將進行罷工投票。 本報資料照片
長榮航空空服員即將進行罷工投票。 本報資料照片
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航空業的經營外表看似風光，要經營的有聲有色很艱難，罷工陰霾已成為國內航空心中無法承受的痛。長榮航空在面臨罷工投票前夕，再度主動跟員工說明，讓所有的員工知道，如果真的罷工後，公司會面臨的困境，員工所遇到的情況會是什麼。

國內的航空業者相繼陷入罷工陰霾，國內的航空專家也認為，勞工訴求還是不能脫離企業永續經營的框架；尤其，航空業受到外在經濟變動、油價等影響很大，根據長榮航空18年來的獲利加總計算，長榮航空每年的平均獲利僅9億元，是不是能再支付優於國際水準的勞動條件，是必須要仔細考量。

學者專家也指出，罷工爭取權益長榮航空影響決對是長期性，對員工也不見得好，未來業績短少，營運效益不好，長榮迒空是民營企業，如果長期經營不善，勞工爭取權益還能達標嗎？長期還可能發生殺雞取卵效應，最終受傷最大是勞方。

長榮航空今天發給員工的一封信全文如下：

鑒於近期「桃園市空服員職業工會」即將發起罷工投票，此舉在心理上，已造成部分旅客對行程安排的不確定性，也造成公司自五月份以來訂位與載客率之下降。若該罷工投票通過後，後續工會並據以發起罷工行為，將更嚴重地衝擊公司營運。

雖公司不願見到此一情況發生，由於大家是生命共同體，一直以來都是休戚與共、同甘共苦，為使同仁有適當之心理準備，若最後真的無法避免發生罷工，公司因罷工後損失了許多原本可以持續提升所有員工勞動條件之資源，後續公司將不得已而採取因應措施如下，敬請所有同仁知悉與體諒：

1、若罷工導致公司獲利大幅下滑，甚至虧損，基於持續營運與恢復公司競爭能力考量，將暫停年終獎金與年度調薪，直至公司恢復獲利為止。

2、承前，因罷工期間公司營運勢必面臨重大影響，有暫停或限縮福利措施的必要，故，依「長榮航空公司國際航線員工優待機票福利辦法」第26條「本公司得視營業狀況於一定期間或區間停止或限制優待機票之使用」之規定，公司自罷工首日起三年，將暫時停止所有員工及眷屬申請/使用本公司員工優待機票暨聯航(ZED)優惠機票；

惟為鼓勵全體空、地勤員工於罷工期間支援公司，避免損害旅客權益，只要於罷工期間同仁依班表出勤者，與配合公司調整班表者，不受此限。

公司負有持續穩健經營以提升全體同仁勞動條件的使命，倘若罷工發生，懇請同仁全力支持公司，莫忘您加入航空業的初衷，大家團結合作來維護所有信賴長榮的旅客之權益，盡可能降低此罷工情況對他們的衝擊，持續為公司與我們自己的未來努力。

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‧回應長榮 空服員工會：突顯罷工正當性

長榮航空罷工航空業
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