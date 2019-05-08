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LINE打造「手掌中的金融服務」 讓銀行走進用戶手中

2019-05-08 16:55經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

LINE Financial代表董事暨執行長齊藤哲彥受邀來台，以產業數位轉型為主題，分享LINE Financial在日本推動數位金融服務的經驗與心法，他強調，LINE運用通訊平台與創新科技優勢，推動金融服務民主化，這個平台將以LINE Pay、LINE家計簿、LINE Score開始，預計陸續在台灣、日本、印尼與泰國開展的LINE Bank數位金融業務為核心，進一步延伸至「投資」與「貸款」，打造「手掌中的金融服務」

齊藤哲彥表示，LINE是日本最大規模的大數據企業之一，在龐大的用戶基礎與社群優勢下，建構包含通訊、遊戲、購物與內容等服務的豐富生態圈。日經新聞曾報導，透過一份調查統計，要提供用戶300萬日圓才會願意放棄使用LINE的相關服務，顯見LINE已經深入日本用戶生活。

近年LINE藉由提供多元服務，如購物、旅遊，LINE掌握用戶各類型的數位足跡，進一步拓展人工智慧與Clova的服務。在金融領域，LINE也已開發出各式各樣簡單、便利與有趣的金融服務，並且獲得日本用戶的好評。

齊藤哲彥分享日本市場經驗，呼應日本金融兩大課題促進民眾活化儲蓄，提升投資意願，加速社會無現金交易發展，LINE要帶動金融民主化。

齊藤哲彥表示，愉快的生活立基於與朋友的交流以及財富的積累。LINE的「通訊平台」滿足用戶與家人、朋友聯繫與互動的需求，LINE希望下一步透過打造「金融平台」，進一步滿足使用者金融消費的需求，除了改善投資理財的體驗，還能增加個人資產，讓人生更加豐富。

LINE也希望透過既有通訊平台所累積的優勢，發展出獨特的金融服務。齊藤哲彥指出，以往投資理財的門檻較高，而且消費者需要前往實體銀行，才能進行許多金融相關服務；但是LINE認為應該是金融服務要走入消費者的生活中。因此，LINE金融平台的願景是「金融民主化」讓銀行走出銀行，走進用戶的手中，讓用戶掌握金融的主控權，使投資理財更加簡單、便利與有趣，而且用戶全天24小時、365天都能透過行動裝置輕鬆管理、運用個人資產，打造「手掌中的金融服務」。

以日本市場為例，齊藤哲彥指出，LINE的金融平台希望解決兩個重要的課題，促進日本民眾活化儲蓄，提升投資意願，以及加速日本社會無現金交易的發展。

LINE從通訊平台出發，拓展到金融平台，金融平台將以LINE Pay、LINE家計簿、LINE Score，預計陸續在台灣、日本、印尼與泰國開展的LINE Bank數位金融業務為核心，進一步延伸至「投資」與「貸款」，真正從用戶的角度提供創新金融服務，讓用戶感到驚艷（WOW）。

在日本，LINE金融平台已上線的服務包含LINE PAY、LINE家計簿（LINE Kakeibo）、LINE保險（LINE Insurance）、LINE Smart Invest，預計今（2019）年上半年將推出LINE Score，今年也將會推出LINE Pocket Money與LINE證券（LINE Securities）。

LINE表示，「LINE家計簿」為個人專屬的記帳與資產管理服務，幫助用戶輕鬆結算、管理收支，也協助用戶有效的儲蓄，未來將成為LINE各種多元金融服務的中心。「LINE Score」為LINE獨有的個人信用評等服務，希望為信用記錄較不足的社會新鮮人、年輕族群，建立一個多面向、可信賴的網路信用評分系統。「LINE Smart Invest」是日本首家提供主題型投資標的、而且用戶可透過行動裝置下單的新一代投資服務，其囊括80個以上的投資主題，包括無人機、女性時尚、虛擬實境（VR），甚至角色扮演（Cosplay）等時下最潮話題，增加投資的趣味性。

LINE表示，LINE Financial在日本獲年輕族群支持，為讓用戶取回金融服務的自主權，LINE Smart Invest也持續推出新服務，以4月所推出的One-Coin Invest為例，只要500日圓就可以進行投資，讓尚未投資或初學者來說，可以更輕鬆地開始累積資產，且不需要複雜的帳戶轉帳，透過LINE就可以容易使用服務；連同3月份所推出的迷你主題投資服務，推出新服務就能刺激LINE Smart Invest的用戶成長，讓當月的註冊帳號數能較前一個月成長2倍。

此外，「LINE保險」考量到使用者生活中各式各樣的場景，以及相對應的投保需求，規劃出將近60樣的保險主題，像是「腳踏車險」、「旅行險」與「滑雪險」等等，而且使用者可透過行動裝置即時投保。「腳踏車護身符」、「新年護身符」等免費LINE保險上線不到一周，即吸引超過300萬LINE用戶註冊。「LINE Pocket Money」：透過LINE獨有的個人信用評等服務「LINE Score」，發展出個人化量身打造的無擔保借貸服務，讓小額信貸可以普惠年輕族群，也讓突發性的借貸需求，如商務旅行、醫療費用等得以被滿足。這些創新服務將與 LINE平台深度結合，以方便的介面更流暢地與用戶的生活緊密連結。

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