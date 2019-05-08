梅雨季來了 創業家兄弟開立專區搶商機

2019-05-08 16:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



創業家兄弟（8477）旗下生活市集，透過AI+大數據打造「梅雨季攻略」專區，精選各式防雨商品，全面免運下殺三折起。創業家觀察生活市集數據，發現不同族群所需商品大不同，雨傘是雨季最普及雨具，反向自動傘則是近年熱銷王；女性青睞可放置包包內的摺疊傘，男性則偏好大傘面、而機車族最愛機能性雨衣。

創業家指出，對大多數人來說，下雨時最基本的防雨用具非雨傘莫屬，近一周雨傘整體平均銷量較前月同期成長超過一倍，其中近年熱銷的反向傘，廣受消費者青睞，自動傘開收方便，已成為雨傘主流。

對機車族而言，以可容納後背包，或能防止雨水滲入、又能兼具安全與便利性等三大功能的機能性雨衣，最符合消費者需求。

此外，創業家表示，梅雨季來臨，也帶動具烘衣功能的家電買氣上升，近一周整體銷量較前周成長1.6倍，其中直立型烘衣機既是乾衣機，也可作為暖風機、衣櫥使用，此類商品最熱銷為「WONDER旺德吊掛式烘衣機」，近一周平均銷量較前周同期成長近兩倍。