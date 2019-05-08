親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

史上最短命網紅店 南京壽司店爆紅24小時即關門

Gogoro 3系列正式亮相 售價35,980元起

Gogoro 3系列正式亮相 價格相當「國民」

2019-05-08 15:43聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森下午宣示「Gogoro 3」將是國民電動機車，選擇的無毒五號塑膠材質 PP（聚丙烯，Polypropylene）直接成形做為車輛的外殼，怎麼刮也不會變色。價格也相當「國民」，最低只要35980元就可擁有。且全國二萬多家的機車行都有機會成為加盟業者，進行販售、維修，只需上網先報名。

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森下午宣示「Gogoro 3」將是國民電動機車，...
Gogoro 創辦人暨執行長陸學森下午宣示「Gogoro 3」將是國民電動機車，價格35980元起也相當「國民」。記者黃義書／攝影
分享
Gogoro 創辦人暨執行長陸學森宣示「Gogoro 3」將是國民電動機車。記者...
Gogoro 創辦人暨執行長陸學森宣示「Gogoro 3」將是國民電動機車。記者黃義書／攝影
分享
Gogoro 創辦人暨執行長陸學森下午宣示「Gogoro 3」將是國民電動機車，...
Gogoro 創辦人暨執行長陸學森下午宣示「Gogoro 3」將是國民電動機車，全國二萬多家的機車行都有機會成為加盟業者。記者黃義書／攝影
分享
Gogoro 創辦人暨執行長陸學森下午宣示「Gogoro 3」將是國民電動機車。...
Gogoro 創辦人暨執行長陸學森下午宣示「Gogoro 3」將是國民電動機車。記者黃義書／攝影
分享
Gogoro發表旗下第三代車款「Gogoro 3」。記者黃義書／攝影
Gogoro發表旗下第三代車款「Gogoro 3」。記者黃義書／攝影
分享

國民Gogoro電動機車
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

Gogoro 3售價35,980元 陸學森：超划算！

2019-05-08 15:13

Gogoro 3來了！大打環保牌 車殼採用無毒塑膠

2019-05-08 14:58

Gogoro 3系列正式亮相 售價35,980元起

2019-05-08 14:41

3坪修改室靠縫鈕釦、換拉鍊年收500萬 壯漢老闆如何收服貴婦名媛？

2019-05-08 14:15

美中貿易戰加溫 銷美自行車已改在台生產

2019-05-08 13:49

照明市場成長可期 陳副總統盼以技術設計搶商機

2019-05-08 13:12

30世代九成認同社會企業 半數民眾願多花代價支持

2019-05-08 12:38

台糖量販易手800名計時員工失業 工會今申請勞資協調

2019-05-08 11:59

台灣是LINE未來藍圖！LINE加碼投資台灣30億元

2019-05-08 11:06

LINE加碼投資台灣30億元 拓展新服務與招募人才

2019-05-08 11:02

全球內衣市場 2024年增值估至558.3億美元

2019-05-08 10:54

星空聯盟 獲選2019 Air Transport Awards最佳航空聯盟

2019-05-08 10:36

經營策略／儒家經營學 組建英雄聯盟

2019-05-08 05:48

經營管理／四個i一個p 實踐企業文化

2019-05-08 05:37

特斯拉延後交車 衝擊台系鏈

2019-05-08 00:40

樂齡大未來論／張雲鵬：理財規劃 世代大不同

2019-05-08 00:25

馬斯克團隊 進退兩難

2019-05-07 23:32

古書今贏／當大男人遇上大女人

2019-05-07 22:55

上班卒仔／找對戰場 增加勝率

2019-05-07 22:55

經營策略／張慈恩…短鏈戰略 壯大產品線

2019-05-07 22:55

貿易戰打不停 商億董事長：已至泰設廠也評估柬埔寨

2019-05-07 18:44

全家攜手農林 賣中式「仙女紅茶」

2019-05-07 14:53

星宇航空 招募自訓飛航員

2019-05-07 14:53

罷工預告期無解 旅行業：交部、勞部應跨部會協調

2019-05-07 14:18

當觀光列車遇見米其林 等於快樂和享受

2019-05-07 12:13

觀光高階主管養成班開始報名 海外觀摩享五成補助

2019-05-07 11:11

罷工預告期無解 旅行業：交通部應找勞動部跨部會協調

2019-05-07 10:45

鱘龍魚的家 揭開千戶傳奇的傳奇故事

2019-05-06 11:42

當顧客的「快樂販賣機」 車神娜娜年賣703輛車

2019-05-03 13:30

中國製造崛起 黑手媳婦搶救MIT供應鏈

2019-05-03 13:09

小七、全家和全聯挾擊下 美廉社憑什麼創造百億元營收？

2019-05-02 15:32

強化企業形象、提升顧客印象的利器 設計最佳品牌故事五大要點

2019-04-30 15:50

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

信義房屋獲《遠見雜誌》企業社會責任獎雙冠王

2019-05-01 00:00

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

Gogoro 3系列正式亮相 售價35,980元起

2019-05-08 14:41

華碩砸14億 買輝瑞淡水廠

2019-05-07 23:56

不保本卻常被說保本 金管會五度盯上熱賣目標到期基金

2019-05-07 17:39

刷哪張卡繳稅最好用？三大方式選出專業卡

2019-05-08 08:16

Google新武器 威脅數位行銷業

2019-05-08 00:03

特斯拉延後交車 衝擊台系鏈

2019-05-08 00:40

哈日族又哭了！日圓現鈔匯價飆近三個月新高

2019-05-08 11:38

兆豐金四個月 賺進百億

2019-05-07 23:53

環球晶：半導體庫存 Q2達高峰

2019-05-08 00:29

台灣是LINE未來藍圖！LINE加碼投資台灣30億元

2019-05-08 11:06

業務員把帳戶借客戶使用 被停職一個月

2019-05-07 17:54

華銀行員涉勾結外鬼 盜領客戶存款逾千萬元

2019-05-08 14:12

LINE傳證件辦貸款安不安全？金融機構被金管會盯上

2019-05-07 16:34

傳林鴻南擬「三合一」出售金融事業 當事人全否認

2019-05-07 22:01

Gogoro 3來了！大打環保牌 車殼採用無毒塑膠

2019-05-08 14:58

利用LINE傳個資 金管會列金檢

2019-05-07 23:54

電業法修正 2025非核家園條文刪了

2019-05-07 23:50

和碩獲利 七年來最低

2019-05-07 23:56

華碩轉盈 新品連發衝營運

2019-05-07 23:56

目標到期債太熱 列入金檢

2019-05-07 23:54

美中恐翻臉 謝金河：台灣得成為兩隻大象背上的老鼠

2019-05-08 12:34

4月出口連六黑 表現不如預期

2019-05-08 00:49

Gogoro 3售價35,980元 陸學森：超划算！

2019-05-08 15:13

天下雜誌調查：雲端為製造業新戰場 石化最賺

2019-05-07 18:36

顧立雄vs.王美花…財經俠侶 用愛成就彼此

2019-05-08 01:01

馬斯克團隊 進退兩難

2019-05-07 23:32

經部扮推手 中鋼釋出資源挺下游

2019-05-08 00:28

寧繳土增稅…父母贈與子女房產 首季逆勢成長

2019-05-07 23:52

旅外僑民卻可領老年給付 衛福部：確定修法

2019-05-07 19:04

郭台銘深夜傳Line「伸展雙腿」 網友看法兩極

2019-05-07 22:42

封殺非法機上盒 首批黑名單20日前公告

2019-05-07 21:21

台新攻消金 將攜手街口

2019-05-07 23:53

銀行讓民眾用LINE傳證件 金管會緊盯安控機制

2019-05-08 05:48

名家觀點／看油價…要保持警覺

2019-05-08 00:04

「川普變臉」後續效應 財政部：今年出口最大變數

2019-05-07 20:34

台南首宗BOT飯店 鴻瀚安平酒店動土

2019-05-07 18:06

王道銀Q1獲利 大增1.6倍

2019-05-07 23:54

勞動訴訟新制 企業五個注意

2019-05-07 23:51

兩岸三地千大企業市值排名 台積電第六、 鴻海退步21名

2019-05-08 12:30

Gogoro 3系列正式亮相 價格相當「國民」

2019-05-08 15:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top