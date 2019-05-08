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2019台北國際觀光博覽會 雄獅推多項超值優惠

2019-05-08 15:23經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

上半年北台灣最大旅展「2019 台北國際觀光博覽會」將於5月17～20日在台北世貿一館盛大登場，雄獅旅遊（2731）因應即將到來的暑假旅遊旺季、端午、中秋連休，國人「計畫旅遊」蔚為風潮，在旅展祭出超值優惠商品。

優惠商品包括｢韓泰港澳萬元有找、連假出發短線2萬有找、暑假兒童不佔床最高省1萬元！｣，另外，更推出市場獨家行程澳洲兒童職業探索養成營，一次體驗牛仔、動物保育員、消防員、高爾夫、運動員等五種職業。雄獅旅遊主題旅遊總經理游國珍表示，家庭族群一同海外出遊，不僅增加親子互動，更透過實際體驗寓教於樂，更可以一起創造難得回憶。

2019年雄獅旅展主打「新世紀博覽會」，以新服務、新價值、新風貌面對消費者，除了LINE官方帳號開通後好友粉絲數已經從13萬衝破200萬人，並自即日起至5月31日更推出「快樂週五搶購日」線上活動，精選多款推薦｢挑戰市場價｣商品每週五於雄獅旅遊官網限量開賣。

據交通部觀光局統計，去年出境人再創新高，國人出國旅遊蔚為風潮，「計畫旅遊」亦成為消費趨勢，針對提早規劃、精打細算的旅客，雄獅旅遊推出多條萬元有找的行程，包括韓國首爾五日穿韓服遊景福宮現省5,000元，旅展價8,499元起；泰國五日現省4,000元，旅展價只要9,888元起（未稅）；香港三日自由行5,499元起（未稅）；虎航澳門喜來登自由行三日4,388元起（未稅）。

同時，雄獅也推出端午和中秋3連休假期的推薦行程，短線2萬有找，長線第二人最高省1萬，建議想搶好康的民眾把握良機。北海道五日現省2,000，旅展價2萬9,900元起；釜山五日旅展價1萬3,888元起；中秋青島八日現省3,000，旅展價2萬1,900元起；埃及11日第二人最高省1萬，兩人同行旅展優惠價每人8萬4,900元起；美東十日現省2,000，旅展價6萬8,900元起。

除了豐富的海外旅遊行程，國內行程也推出超值價，包括立榮飛花蓮理想兩日旅展價2,699元起；小琉球兩日旅展價4,500元起等。而以往旅展現場詢問度超高的票券商品，更推出超值優惠價，包括市場獨家BabyBoss親子套票旅展價699元起；綠世界生態農場門票十張旅展價2,650元起；義大世界親子票旅展價999元起等，皆祭出旅展限定優惠！

此外，雄獅集團關係品牌「旅天下」，一直以豐富的商品滿足消費者的各式需求，旅展現場主打多項超人氣優惠行程，包括北陸合掌村五日現省5,000，旅展價1萬9,999元起；東北中尊寺嚴美溪五日現省3,000，旅展價1萬9,888元起；東歐雙國十日現省6,000，旅展價4萬8,900元起；尼泊爾佛系倫比尼九日現省2,000，旅展價5萬2,900元起；曼谷自由行五日旅展價7,499元起等。旅展現場更推出限定優惠，凡兩位以上報名下單，即可兌換「植感生活旅行組」限量好禮。

上半年北台灣最大旅展「2019 台北國際觀光博覽會」將於5月17～20日在台北世...
上半年北台灣最大旅展「2019 台北國際觀光博覽會」將於5月17～20日在台北世貿一館盛大登場，雄獅旅遊（2731）因應即將到來的暑假旅遊旺季、端午、中秋連休，國人「計畫旅遊」蔚為風潮，在旅展祭出超值優惠商品。　記者楊文琪／攝影
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旅展雄獅
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