Gogoro 3系列正式亮相 售價35,980元起

2019-05-08 14:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



Gogoro今（8）日舉行記者會，雖然對於記者會內容採保密，而記者會的邀請函上的別出心裁都用了很多的數字「3」看來，將發表Gogoro發表旗下第三代車款「Gogoro 3」系列，執行長陸學森親自介紹Gogoro 3，並且說明車子的研發設計想法，都是以人為本、以需求為先，Gogoro 3 售價35,980元起，Gogoro 3 Plus 售價 41,980元起。

電動機車4月單月整體掛牌數破萬輛，電動車的產業發展持續向前推進。其中，Gogoro 4月的市占達14.08%，車主數正式突破15萬。

市場業界推估， Gogoro 1 系列與 Gogoro 2 帶來顛覆市場的創新騎乘體驗後，Gogoro 3 系列是針對大眾市場所設計的國民電動車。

據了解，Gogoro運用科技創新，整合智慧能源及智慧交通的新創領導品牌 Gogoro，於今日發表 Gogoro 3 系列 Smartscooter® 智慧雙輪，拓展其產品組合。

首創，選擇廣泛應用於食品器皿的無毒五號塑膠材質 PP（聚丙烯，Polypropylene）打造車輛外殼，運用獨家的調色工藝，呈現突出的雙色繽紛設計。