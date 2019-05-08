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Gogoro 3系列正式亮相 售價35,980元起

Gogoro 3系列正式亮相 售價35,980元起

2019-05-08 14:41經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

Gogoro今（8）日舉行記者會，雖然對於記者會內容採保密，而記者會的邀請函上的別出心裁都用了很多的數字「3」看來，將發表Gogoro發表旗下第三代車款「Gogoro 3」系列，執行長陸學森親自介紹Gogoro 3，並且說明車子的研發設計想法，都是以人為本、以需求為先，Gogoro 3 售價35,980元起，Gogoro 3 Plus 售價 41,980元起。

電動機車4月單月整體掛牌數破萬輛，電動車的產業發展持續向前推進。其中，Gogoro 4月的市占達14.08%，車主數正式突破15萬。

市場業界推估， Gogoro 1 系列與 Gogoro 2 帶來顛覆市場的創新騎乘體驗後，Gogoro 3 系列是針對大眾市場所設計的國民電動車。

據了解，Gogoro運用科技創新，整合智慧能源及智慧交通的新創領導品牌 Gogoro，於今日發表 Gogoro 3 系列 Smartscooter® 智慧雙輪，拓展其產品組合。

首創，選擇廣泛應用於食品器皿的無毒五號塑膠材質 PP（聚丙烯，Polypropylene）打造車輛外殼，運用獨家的調色工藝，呈現突出的雙色繽紛設計。

Gogoro 3 系列採用先進的 NFC 解鎖技術，為全台首度使用該科技的車廠，成為新一代的國民電動車。將以實用、耐用、便利、智慧且安全和環保，滿足消費大眾對於日常生活的騎乘需求。

Gogoro 1 系列與 Gogoro 2 帶來顛覆市場的創新騎乘體驗後，Gog...
Gogoro 1 系列與 Gogoro 2 帶來顛覆市場的創新騎乘體驗後，Gogoro 3 系列是針對大眾市場所設計的國民電動車。記者／黃淑惠攝影
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今日可望是Gogoro發表旗下第三代車款「Gogoro 3」。 記者／黃淑惠攝影
今日可望是Gogoro發表旗下第三代車款「Gogoro 3」。 記者／黃淑惠攝影
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Gogoro執行長陸學森親自介紹Gogoro 3。記者／黃淑惠攝影
Gogoro執行長陸學森親自介紹Gogoro 3。記者／黃淑惠攝影
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Gogoro發表第三代車款「Gogoro 3」系列，Gogoro 3 售價35,...
Gogoro發表第三代車款「Gogoro 3」系列，Gogoro 3 售價35,980元起，Gogoro 3 Plus 售價 41,980元起。 圖／Gogoro官網
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Gogoro電動車
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