台糖量販易手800名計時員工失業 工會今申請勞資協調

2019-05-08 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台糖全台5間量販店6月將改由家樂福經營，造成800名的計時員工遭解雇，企業工會今天向台南市勞工局申請勞資協調，希望台糖不要讓員工頓失生計。

台糖則表示，過程中已盡力協助計時員工轉介到家樂福，但仍然無法全部人員都轉任，會繼續協助後續處理。

台糖表示，原正職人員轉調其它事業部、約聘僱人員比依法再多6個月專案慰問金，計時人員則是依法資遣，之前大量解僱計劃書裡所提的方案，約有30%之員工可被轉介至家樂福。

工會指出，台糖公司底下區分為八大事業部，而量販事業部底下共有5大量販店(台中西屯店、雲林北港店、台南仁德店、高雄楠梓店、屏東店)，自2001年高雄楠梓店首先創立開始營運至今，今年3月初就傳出5大量販店將由家樂福接手的消息、4月16日正式公佈大量解僱計劃書，約800名計時人員將被解僱，到現在已過2個多月，協商並無任何的進展，每次得到公司的回應皆是「攜回研議」，而離預訂之關廠歇業日期6月17日卻是愈來愈近。

工會表示，按照台糖公司近3年各事業部之營業損益的情形，驚訝的發現，在所有事業部中，有其它事業部之虧損情況是遠比量販事業部還要嚴重的，然而公司最後卻以長年虧損為由，優先將量販事業提前結束營業。而之前總經理管道一曾經在106年底面對經濟委員會質詢如何解決連年的虧損問題時，表示「量販店沒有要收的計劃，開店還是有『邊際效益』存在，假設收了，用人費、地價稅、設備折舊還是要付，而店開著，其實也可帶進周邊土地價值」，才不到2年的時間，台糖公司卻以最快的速度將量販事業轉手家樂福，