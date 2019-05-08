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LINE大徵才 共同執行長慎重熩：不要聽話的人

2019-05-08 11:44經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

LINE近年積極拓展全球市場並大舉徵才，LINE共同執行長暨企業文化長慎重熩首次訪台，更透露，LINE的人才重點不要聽話的人，是要有創業家精神，擁於挑戰及創新的人。

慎重熩在台灣舉行海外首次媒體見面會，看好台灣未來市場發產潛力，宣布加碼對台灣投資1億美元，折台幣約30億元，將用於投資具有潛力的外部夥伴，同時加速新服務的拓展，並宣示要在台灣大舉招募人才。

慎重熩表示，LINE從第一個創業期進入第二個創業期，第一個創業期以日本為中心，快速推出服務，第二個創業期在全球LINE在台灣、日本、泰國以及印尼等29個國家，擁有逾7,000名來自全球29個國家的「LINER」員工。

至於未來要持續創新同時拓展全球市場，LINE的人才需求，慎重熩表示，LINE是全球大企業，但如果應徵者希望進入大企業，擁有安定的工作，會建議他不要來，因為LINE需要的人才，不是聽命於總部的人，而是擁有創業家精神，勇於挑戰，持續創新的人，尤其台灣人才要擁有創業家精神，在台灣推出符合當地的服務，在台灣市場取得成功後，拓展到全球市場。

LINE台灣自去年底陸續釋出大舉招募人才計劃，今年針對開發者社群投入更多資源，將於5月18日舉辦第一屆LINE Developers Recruitment Day，預計招募超過50位開發工程師，包含資安工程師、資料工程等特色職缺。

LINE表示，優秀熱血的開發者在招募日不但能進行面談流程，還可以與LINE同仁交流互動，當天有一整天的講座說明LINE的業務內容，讓有志加入的應試者有機會一窺LINE全貌。

LINE創業
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