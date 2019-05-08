台灣是LINE未來藍圖！LINE加碼投資台灣30億元

2019-05-08 11:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



LINE共同執行長暨企業文化長慎重熩今（8）日自台灣舉行海外首次媒體見面會，看好台灣未來市場發產潛力，宣布加碼對台灣投資1億美元，折新台幣約30億元，將用於投資具有潛力的外部夥伴，同時加速新服務的拓展，並宣示要在台灣大舉招募人才，而這項投資案也是LINE繼LINE Bank之後，對台灣的新重大投資案。

LINE今年3月增資台灣金融連線金融科技公司繼轉投資設立連線商業銀行，投資金額共48.25億元。

慎重熩是LINE通訊軟體的原始開發者，2019年2月擔任LINE企業文化長，4月起擔任共同執行長，將帶領LINE追求更多元的創新服務，將LINE事業版圖動

慎重熩表示，LINE不是單純通訊軟體要成為用戶服務生活平台，已經在韓國、日本、台灣、泰國、印尼等國家發展，台灣以地理性來看，位置居中，人口密集度高，用戶的交易水準跟服務理解度最高，因此，先在台灣導入服務成功之後拓展到全球。

慎重熩指出，LINE近年積極推動在地發展的生活平台，更有不少服務是從台灣出發，包含Pay、TV、LINE Today跟Shopping都是台灣開始發展，其中原創市集邀請使用者成為作者的參與創作貼圖，原創市集是從台灣開始發展，也發展的很好，2014年到2018年已經累積20億元的銷售額。

慎重熩表示，LINE Pay去年推出至今用戶數已經達604萬戶，全台支付據點超過12萬，LINE Pay一卡通帳戶會員數達145萬人，以台灣為範例，也持續推動泰國跟日本。

LINE近期也積極投入金融服務，已經積極籌備LINE Bank的服務，慎重熩指出，台灣是LINE未來藍圖，將許多創新服務導入台灣在拓展到全球市場。