全球內衣市場 2024年增值估至558.3億美元

2019-05-08 10:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



根據愛爾蘭市場調研公司Research and Markets最新報告預測，全球內衣市場在2017至2021年將以約4.3%的年複合增長率增長，到2024年全球內衣市場將增值至558.3億美元。但，若進一步根據時尚大資料公司Edited最新調研分析，在所有類型的內衣中，只有「無鋼圈內衣」和「運動內衣」增長，增幅分別為18%和27%。

此外，CBNData最新《線上內衣相關消費系列研究》也顯示，塑形與舒適度兼備的無鋼圈內衣更受歡迎，銷量是有鋼圈內衣的三倍，無鋼圈內衣儼然已成為線上內衣銷售的新爆點。

4年前進軍台灣市場的法國精品內衣Bonnie de Connie波妮可妮2019年春夏一口氣推出四大系列無鋼圈內衣，分別為居家睡眠紓壓系、深溝集中女神系、運動休閒健康系，以及前拉調整型機能系，不僅四大系列皆採用蠶絲，以及膠原蛋白浸潤纖維等面料，訴求舒適感外，每一系列的無鋼圈內衣也都各有其獨有的細節設計。

「居家睡眠紓壓系」無鋼圈內衣的特色在於僅60g的超輕量設計，而「深溝集中女神系」無鋼圈內衣，則有著專利30度集中深溝的設計，還是2019年法國全新發表的無鋼圈結構力學內衣款式，訴求比鋼圈內衣更挺立。