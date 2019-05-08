星空聯盟 獲選2019 Air Transport Awards最佳航空聯盟

2019-05-08 10:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



星空聯盟5月3日在Air Transport News於希臘埃卡利（Ekali）所舉辦的「航空運輸大獎」（Air Transport Awards）頒獎典禮上，獲頒年度最佳航空聯盟(Airline Alliance of the Year)大獎，表彰星空聯盟對旅遊業的卓越貢獻，這也是星空聯盟連續三年獲得這項殊榮。

Air Transport Awards每年邀請航空專業人士組成評審團，針對航空業的多項領域進行評比，遴選出表現優異和服務創新的業者，並頒發獎項予以肯定。

星空聯盟執行長Jeffrey Goh說：「這個重要的獎項，肯定了我們致力於為旅客提供更舒適旅程的努力。我們所有的服務優化方案都是以這個承諾為基礎，同時，我也要感謝旅客們長期以來的支持與信賴。這是屬於星空聯盟家族所有成員44萬7千多名員工的共同榮耀，我們為此感到無比驕傲。」

隨著數位化科技在飛航旅程中的應用日益普遍，星空聯盟採用最先進的科技，持續推行多項創新服務，即便旅客行程受到影響時，亦能夠提供無接縫的服務。

Air Transport News自2012年起開始舉辦「航空運輸大獎」，是航空業唯一「產業對產業」的評鑑，每年遴選出對全球航空運輸發展具有卓越貢獻的頂尖公司與專業人士。

星空聯盟有28家成員公司，除了我國籍的長榮航空，包括亞德里亞航空、愛琴海航空、加拿大航空、中國國際航空、印度航空、紐西蘭航空、全日空、韓亞航、奧地利航空、哥倫比亞航空、巴西哥倫比亞航空、布魯塞爾航空、巴拿馬航空、克羅埃西亞航空、埃及航空、衣索比亞航空、波蘭航空、德國漢莎航空、北歐航空、深圳航空、新加坡航空、南非航空、瑞士航空、葡萄牙航空、土耳其航空、泰國航空和聯合航空。