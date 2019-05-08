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經營管理／四個i一個p 實踐企業文化

2019-05-08 05:37經濟日報 林婉琪

2018年3月，凱基投信進駐一批新的管理團隊，由丁紹曾擔任董事長、張慈恩擔任副董事長、高子敬擔任總經理、吳麗真則負責行銷長暨營運長，能見度迅速在市場攀升，更以「黑馬」之姿，將凱基投信的規模從當初的72億元，以十倍的成長速度，急速拉升至607億元。

凱基投信副董事長張慈恩表示，凱基投信在這麼短的時間內，資產管理規模能有如此亮麗的跳躍式成長固然可喜，但她也認為，一個企業如何永續發展，更是領導人應放在心中思考的重要議題。

她相信，只有良好的企業文化，才能召喚一群「志同道合」的人才，為相同的價值觀與目標一起奮鬥，如此一來，企業才有長青的可能性，而所謂的企業文化，則是在論述一個企業想要用什麼樣的方式來賺錢。

談到凱基投信的企業文化，張慈恩說，凱基投信想要賺錢的方式是「四個 i + 一個 p」，包括 integrity （正直）、innovation（創新）、 integration （整合）、implementation（貫徹）、performance（績效表現）；而企業文化的實踐，則落實在每天的例行工作與專案管理之中。她認為，企業文化是決定企業發展走向的關鍵之一，每當公司招募新人，張慈恩會花上半小時，與面試者談凱基投信想形塑的企業文化，也讓同仁了解凱基投信想成為專業與溫度兼具的資產管理公司。

她也認為，好的領導人才會有人追隨，只有把員工福祉擺在優先順位的領導人，才會讓員工願意用心來追隨，當員工用心表現時，企業獲利自然就能繳出亮眼成績，而這也是孟子「先義後利」理念的實踐。

凱基面試
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