經營策略／儒家經營學 組建英雄聯盟

凱基投信副董事長張慈恩是在2018年2月加入凱基投信，在朋友一片驚訝中，她的回答是「外界認為現在的凱基投信是一家資產規模很小的投信，但對我來說，未來的凱基投信卻有無限發展的可能。」尤其她主導凱基投信經營策略，凱基投信也因此成為她潛修十年「儒家經營學」的實踐場域，而且看到了實績。

張慈恩自外商證券分析師起家，1998年首度踏入投信產業，證券投信資歷接近 30年，在國內外多家著名資產管理公司任職，在職期間曾擔任外商與本國的證券分析師、基金經理人、投資長、策略長、行銷長等職，因此，她也充分體會政策的轉變與境內外基金市場的消長。

張慈恩從小在母親要求下背頌「四書讀本」等中國經典，工作後在因緣際會下受哲學大師傅佩榮啟發，重新閱讀中國哲學經典的《易經》、《老子》、《莊子》、《論語》、《孟子》，因而在領導學上得到許多啟發。

在企業領導與管理上，她特別提到「儒家領導人」的想法。在領導方面，她著重東方哲學思想的實踐，她相信中國經典的精華能補足西方領導學上不足。此外，她還特別提到《易經》裡談到「群龍無首，最吉！」的道理，她說，在當今變化快速的商業世界裡，如果高階主管們都是將才，領導人則只需要把「志同道合」的英雄聯盟在一起，則「群龍無首，最吉！」，因為一個有共識且能隨時補位的經營團隊，才能在高速競賽的世界中，帶領團隊保持彈性、即時應變與反應許多意想不到的挑戰。

重視誠信、專業與制度的她，堅信成功的團隊仰賴源源不絕的人才，至於如何留住公司的「圓桌武士」，她說，資產管理業需要人才，而她相信孟子「先義而後利」的獎勵制度，她補充，對真正的人才而言，「尊重」是起碼的要求，而「為何而戰」則是讓人才奮戰的重要理由。