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在黑暗中逐夢：視障運動員的棒球之路

影／GU首間海外路面店 進駐台中市崇德商圈

2019-05-07 18:58經濟日報 記者宋健生╱即時報導

來自日本超人氣流行服飾品牌「GU」，在台灣市場的擴點計畫如火如荼展開，繼板橋、南港、高雄三多新店舖陸續登場後，今年上半年最受矚目的GU海外首間路面店，將於5月10日在台中市崇德商圈正式亮相。

位於11期重劃區、靠近洲際棒球場的崇德商圈，以崇德路為主軸，近幾年商業行為發展快速，尤其餐飲業種最多，儼然成為新的餐飲商圈，其它進駐的知名業者，還包括麥當勞、星巴克及優衣庫等。

GU進入台灣市場已經五年，在全台共有14家分店，主要集中在百貨公司與購物中心，台中崇德店是第14家、也是第一家路面店。

目前，GU在日本、台灣、香港、韓國及中國大陸等地，共有433家分店。

為了更深入在地生活，GU台中崇德路店訴求以完整獨立的全新路面店型態，讓「Your Freedom自由煥然一新」的品牌精神，以及樂享自由穿搭的生活態度，深入至大台中消費者的生活日常。

慶祝台中崇德路店開幕，GU祭出首三日多樣衝擊優惠，包含開幕連續三天來店前100名消費者，即可獲得限量「早安禮」經典春水堂珍珠奶茶及GU限定環保杯套。

另外，還有當季九大流行時尚單品超低價190元起、台中市民憑身分證再享結帳金額95折，以及針對家庭客層推出童裝享九折優惠；購物滿三件童裝商品，再贈限量鄰近友好餐廳「梨子餐廳」閃電麥昆餐兌換券等好康。

台灣極優（GU）服飾行銷公關部經理陳郁伶表示，GU這次針對大台中消費者對寬闊購物環境的偏好，特別以挑高的設計規劃，打造寬敞、明亮、格局完整的200坪賣場。

GU也深入了解崇德商圈以家庭客、上班族居多，導入可讓孩童乘座的購物車，與最寬達180公分的賣場通道，甚至在商品陳列上，也特別擴大女裝區與童裝區的比例，利用大面積的壁面，吊掛呈現豐富的穿搭提案，讓單品搭配一覽無遺。

此外，針對大台中地區活躍的機車文化，GU在崇德路店中展示了多樣化的防曬抗UV單品搭配，要帶給機車族夏季時尚、機能兼具的最佳選擇。

GU這次針對大台中消費者對寬闊購物環境的偏好，特別以挑高的設計規劃，打造寬敞、明...
GU這次針對大台中消費者對寬闊購物環境的偏好，特別以挑高的設計規劃，打造寬敞、明亮、格局完整的200坪賣場。記者宋健生/攝影
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來自日本超人氣流行服飾品牌「GU」，在台灣市場的擴點計畫如火如荼展開，海外首間路...
來自日本超人氣流行服飾品牌「GU」，在台灣市場的擴點計畫如火如荼展開，海外首間路面店將於5月10日在台中市崇德商圈正式亮相。記者宋健生/攝影
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餐飲業重劃區
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