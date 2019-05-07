台南首宗BOT飯店 鴻瀚安平酒店動土

2019-05-07 18:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



台南首宗以BOT方式辦理興建的飯店，今（7）日在安平水景公園旁基地舉行動土典禮，台南市長黃偉哲、觀光旅遊局陳信安局長、鴻瀚安平酒店公司董事長謝文祥，及各界代表特別到場參與儀式。飯店預計將在111年開始營運，為台南觀光發展再下一城。

黃偉哲表示，市府對於安平未來的觀光發展深具信心，近幾個月來，包括台灣船園區及大魚的祝福等地景陸續完成，延伸了安平觀光軸線的深度及廣度。他也承諾強化夜間觀光，以促進觀光客在台南的留宿需求，並說會用最快的行政效率協助該飯店順利興建完成，為安平地區觀光產業帶來新里程碑。

該BOT案得標的鴻瀚安平酒店公司，在歷經2年前置規劃，將以安平在地紋理打造文創旅館，並已通過綠建築鑽石級評定，未來將投資16億元，提供227間客房、可容納1,000人的大型會展中心、安平唯一的大型文創基地聚落，及台南唯一的高樓無邊際泳池，預期將可提供遊客多樣性的觀光遊憩體驗。

觀光旅遊局表示，台南除了古蹟數量居全台之冠，也是美食之都，每年來台南的旅遊人數大約有2千萬人次，每到假日，古蹟區及小吃街總是人山人海，住宿房間一位難求，如何讓來到安平觀光的眾多遊客留宿安平一晚，是市府多年來努力的方向。

因此，市府成功重啟停駛近半世紀的台南運河遊船，串連台南運河、安平漁港及安平商港，推動運河環港觀光(包含將遊客帶往安平水景公園)；另外，市府成功劃設台南雙城(王城與府城)觀光地區，為全台首例法定觀光地區，對於安平地區的觀光行銷更是加分。加上該BOT旅館開始營運後，將為安平提供更優質的觀光旅遊環境。