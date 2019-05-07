工研院成立台灣眼視光大健康產業平台

2019-05-07 13:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



工研院今（7）日結合產官學醫成立「台灣眼視光大健康產業平台」，串連台灣眼科產業資源與能量，布局技術研發、相關產品、檢測診斷、醫療照護領域，搶攻全球視力商機。

全球老年化、糖尿病人口與3C產品盛行，導致全球視覺障礙人數逐年攀升，根據世界衛生組織2018年統計，全球約13億人口患有視力損害，帶動醫療支出負擔攀升，IEK Consulting也預估，全球眼科醫材市場至2023年將達584.4億美元。

工研院副院長彭裕民指出，台灣近視人口比例全球第一，每10人就有9人近視，近3人是高度近視，青光眼患者已超過34萬人，平均每天增加50名患者，預估2020年時將突破45萬人，工研院看到這股趨勢，希望以科技研發協助產業開發新產品並擴展新市場。

工研院已開發行動視力檢查箱，讓眼科醫療服務走出醫院、走入社區，另外，運用人工智慧深度學習，開發糖尿病眼底病變辨識系統，可直接完成糖尿病視網膜病變嚴重度判讀，輔助醫護人員即時診斷。

而在眼藥方面，工研院研發的新技術也突破以往眼滴劑不易達到眼底黃斑部與視網膜困境，讓眼底病變獲得最佳治療方式，目前已洽談技轉，待成功上市後，估可嘉惠國內近900萬人。

台灣眼視光大健康產業平台召集人暨工研院生醫所所長林啟萬表示，近年來，台灣眼科產業因強大的市場需求，市占率不斷提升，為加速新產品開發及產業化，工研院籌組台灣眼視光大健康產業平台，希冀將過去的產業經驗聚焦在眼科，加速眼科相關產業發展優勢。