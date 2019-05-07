親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

2025廢核條文刪除 網友驚：蔡英文不是才上街挺廢核？

綠委提法官法修法 法官：木馬屠城記將上演

工研院成立台灣眼視光大健康產業平台

2019-05-07 13:06經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

工研院今（7）日結合產官學醫成立「台灣眼視光大健康產業平台」，串連台灣眼科產業資源與能量，布局技術研發、相關產品、檢測診斷、醫療照護領域，搶攻全球視力商機。

全球老年化、糖尿病人口與3C產品盛行，導致全球視覺障礙人數逐年攀升，根據世界衛生組織2018年統計，全球約13億人口患有視力損害，帶動醫療支出負擔攀升，IEK Consulting也預估，全球眼科醫材市場至2023年將達584.4億美元。

工研院副院長彭裕民指出，台灣近視人口比例全球第一，每10人就有9人近視，近3人是高度近視，青光眼患者已超過34萬人，平均每天增加50名患者，預估2020年時將突破45萬人，工研院看到這股趨勢，希望以科技研發協助產業開發新產品並擴展新市場。

工研院已開發行動視力檢查箱，讓眼科醫療服務走出醫院、走入社區，另外，運用人工智慧深度學習，開發糖尿病眼底病變辨識系統，可直接完成糖尿病視網膜病變嚴重度判讀，輔助醫護人員即時診斷。

而在眼藥方面，工研院研發的新技術也突破以往眼滴劑不易達到眼底黃斑部與視網膜困境，讓眼底病變獲得最佳治療方式，目前已洽談技轉，待成功上市後，估可嘉惠國內近900萬人。

台灣眼視光大健康產業平台召集人暨工研院生醫所所長林啟萬表示，近年來，台灣眼科產業因強大的市場需求，市占率不斷提升，為加速新產品開發及產業化，工研院籌組台灣眼視光大健康產業平台，希冀將過去的產業經驗聚焦在眼科，加速眼科相關產業發展優勢。

今日包括大學眼科、晶碩光學、明達醫學、晉弘科技、承賢科技、艾克夏醫療儀器、台灣醫療器材同業公會等多家廠商與學界、醫界均出席平台成立活動，透過產業串聯加速商品化，從市場分析、研發到產品上市、臨床試驗、最後帶領產業進行國際推廣，爭取海外訂單，強化台灣醫材全球鏈結度，拓展國際市場。

工研院結合產官學醫今日成立「台灣眼視光大健康產業平台」，串連台灣眼科產業資源與能...
工研院結合產官學醫今日成立「台灣眼視光大健康產業平台」，串連台灣眼科產業資源與能量，共同打擊惡「視」力，圖右至左為明達科技董事長王威、台灣醫材公會副理事長王绣子、工研院生醫所所長林啟萬、工研院副院長彭裕民、大學眼科院長林丕容、全福生物科技副總經理林倩如。 圖／工研院提供
分享

工研院
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

開航近了！星宇航空招募自訓飛航員

2019-05-07 09:44

當觀光列車遇見米其林 等於快樂和享受

2019-05-07 12:13

高鐵公司治理 繳出好成績

2019-05-07 00:33

台塑四寶 保守看下半年

2019-05-06 23:16

觀光高階主管養成班開始報名 海外觀摩享五成補助

2019-05-07 11:11

台俄直飛航班 24日啟動

2019-05-07 00:35

台灣高鐵多樣化…帶動國旅風潮

2019-05-07 00:33

三洋電喊賣廠 潛利估142億

2019-05-07 00:33

台灣高鐵智慧化…便利服務進化

2019-05-07 00:33

三洋電泰山廠變更地目耗時…開發難度高

2019-05-07 00:32

中鋼 Q1稅後賺36億

2019-05-07 00:31

川普再掀美中戰火 機械業擔心復甦時程延後

2019-05-06 23:56

產經線上／繼打造安全捲門 劉秋雄再開發大扭力馬達

2019-05-06 23:20

台泥攜大陸寶武 攻循環經濟

2019-05-06 23:14

台化芳香烴三廠 拚8月復工

2019-05-06 23:12

煉廢成金…台泥非常堅定的投入

2019-05-06 23:11

商業興觀點／實體店的存在價值

2019-05-06 22:52

管理講堂／自知而後知人

2019-05-06 22:52

職場修煉室／互相尊重

2019-05-06 22:52

策略經營／張雲鵬…身先士卒 帶人帶心

2019-05-06 22:52

磐石會建議中市複製內科園區營運模式 吸引企業投資

2019-05-06 19:17

空服員工會抗議遭夾攻 勞動部籲積極對話

2019-05-06 18:33

Dyson Home科技家居體驗屋台中亮相 將巡迴北高

2019-05-06 18:30

影／空服員工會提三訴求要勞動部說明 長榮航：不實指控

2019-05-06 17:47

磐石會建議文山工業區內科化 盧秀燕：地再分也不夠

2019-05-06 16:01

台塑四寶四月業績「兩好兩壞」

2019-05-06 15:51

工會遭抹黑 長榮空服員批勞動局

2019-05-06 15:44

移工要求廠住分離 勞動部回應釀衝突

2019-05-06 15:40

生醫族 吹數位轉型風

2019-05-06 14:32

不滿長榮、桃市府兩面夾攻 空服員至勞部抗議

2019-05-06 14:32

美中貿易戰火再度升溫 機械公會：短空長多

2019-05-06 14:16

中鋼董事會通過 擬投資70億餘元改善環保

2019-05-06 14:01

空服員、長榮航空各提訴求疑慮 勞動部一一回應

2019-05-06 13:23

影／空服員抗議長榮航抹黑 勞動部長講話了

2019-05-06 13:22

國際廢鋼小跌 豐興本週平盤型鋼調降

2019-05-06 13:14

成功推薦渣打新戶享中華航空哩程加碼 只到5月10日

2019-05-06 13:00

影／空服員工會抗議長榮抹黑 勞動部：不應打壓工會

2019-05-06 12:37

7-ELEVEN烏龍麵年銷破億元 攜手丸亀製麵趁勝追擊

2019-05-06 12:18

遠傳推美加機上漫遊服務 飛行時間吃到飽1天199元

2019-05-06 12:15
看更多

熱門文章

有錢人的大保單怎麼報稅？業務員沒說的三個眉角

2019-05-06 17:00

誰當鴻海董事長？業界推「他」最能扮演整合者

2019-05-06 18:35

卓永財：機械產業第2季落底 但工具機要到第3季才落底

2019-05-06 16:03

川普嗆對中加徵關稅25% 這些產業的台廠影響大

2019-05-06 17:30

不當下流老人！專家給4、5、6年級生的建議：如何做好退休後醫療保險規畫？

2019-05-06 15:19

郭台銘看美中 快攤牌了

2019-05-06 23:56

擬限制僑民領國民年金 學者：長壽效應更堪慮

2019-05-06 18:04

日本媒體問92共識？郭台銘：這問題 日本人問怪怪

2019-05-06 15:31

富蘭克林調查 退休族群最擔心這項開支

2019-05-06 16:16

報稅注意！海外所得難逃 明年起可跨國查帳

2019-05-06 19:20

費半大跌 電子旺季生變

2019-05-06 23:34

三星出手 NAND價格穩了

2019-05-07 00:29

名家觀點／台灣壽險業出了什麼問題？

2019-05-07 01:05

鴻海董座誰來接？郭台銘：過幾天就會有答案

2019-05-06 15:08

郭台銘：美中貿易戰未來還是會達成協議

2019-05-06 14:53

開航近了！星宇航空招募自訓飛航員

2019-05-07 09:44

不能沒有它！製造業去年研發支出二成 來自這家企業

2019-05-06 19:20

台塑四寶四月業績「兩好兩壞」

2019-05-06 15:51

甜蜜點浮現 SSD商機大開

2019-05-07 00:21

郭台銘：川普對陸加稅 雙方進入關鍵時刻

2019-05-06 14:47

高鐵公司治理 繳出好成績

2019-05-07 00:33

台塑四寶 保守看下半年

2019-05-06 23:16

板卡廠無懼 微星、技嘉備戰

2019-05-06 14:32

郭台銘參選總統 蔡明興：有決心從政不容易

2019-05-06 20:31

蔡明興：貿易戰 對台影響大

2019-05-07 00:11

三洋電喊賣廠 潛利估142億

2019-05-07 00:33

陳慧明：美中協議簽不簽 關注四重點

2019-05-06 20:09

接近退休投資人 宜增加債券基金比重

2019-05-06 22:11

傳黃秋蓮將接鴻海董事長 郭台銘這麼說

2019-05-06 15:07

跟K董飛上天空！星宇航空招募自訓飛航員

2019-05-07 10:03

台俄直飛航班 24日啟動

2019-05-07 00:35

農地工廠合法化 初審過關

2019-05-06 22:47

8大公股銀行 延長營業將取消

2019-05-07 00:01

安控廠 迎接轉單效益

2019-05-06 23:30

低汙染農地工廠 2年內納管

2019-05-06 23:38

保險業最強數位行銷工具亮相 台灣人壽寫驚奇

2019-05-06 16:29

川普「一推」撼陸股 行政院喊話：台商回台好機會

2019-05-06 21:09

投資英屬維京群島 留意新規

2019-05-06 22:47

綜所稅七項扣除額 符合規定才可列報

2019-05-06 22:45

電子代工、網通 產能回流

2019-05-06 23:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top