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當觀光列車遇見米其林 等於快樂和享受

2019-05-07 12:13經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

台鐵觀光列車一直是各界矚目焦點，自2008年推出環島之星後，十年來不斷推陳出新，為讓備受美食界矚目的台灣米其林餐點「食力」展現「創新服務」，台鐵局與易遊網旅行社共同合作，採顛覆傳統方式，邀請民眾搭乘火車追逐米其林餐點，不僅將米其林必比登推介美食端上火車，提供旅客新食尚味覺饗宴，更精選六條美食旅遊路線，邀請大家一起追逐全台各地米其林或是名人推薦餐廳。

台鐵今天舉行記者會，發表觀光列車結合米其林美食遊程，台鐵局長張政源表示，台鐵環島之星已經環島七千多圈了，受到旅客的喜愛，為推陳出新，挖空心思推出新的旅遊產品，這次和易遊網再度合作，將觀光列車和米其林美食結合在一起，讓旅客可以一邊欣賞美景，一邊品嘗台灣在地美食，讓鐵道觀光再向前邁進一步。

出席記者會的交通部長林佳龍說，交通部所屬的台鐵局和觀光局合作，將兩個特色結合起來，相信不只對國內旅客，對國際旅客也會具有吸引力，尤其搭火車旅遊是最輕鬆的，可以一邊欣賞美景，一邊和親朋好友交談，然後到各地參訪，相信這個遊程可以讓台鐵的鐵道旅遊再提升。

台灣觀光協會會長葉菊蘭認為，講到觀光是喜悅的，談到美食則是快樂的、享受的，現在鐵道觀光加米其林美食，就是快樂和享受的活動，台灣現在一年有超過千萬旅客來台灣，必須不斷推出新的產品來吸引更多旅客，像是台灣一年有400多萬旅客去日本旅遊，體驗日本的鐵道和美食，縣我們更厲害，有鐵道觀光加上米其林美食。

台鐵表示，想在移動的餐廳體驗米其林認證的美食滋味，於5月8日至6月30日的每周一至周五，搭乘「環島之星」，就有機會享用「福州世祖胡椒餅」；「點水樓」的赤豆鬆糕；「杭州小籠湯包」的南瓜糕、蟹黃蝦燒賣、奶皇包等；「一號糧倉」的鬆鬆獅、鹽可頌、小丸子等，每日至少提供一至三種品項，並安排在第6車的景觀車廂供應。

除了車上品嚐必比登美食外，滿足老饕型旅客的味蕾，還特別推出「環島之星˙米其林或名人推薦餐廳」共六條美食旅遊行程，為帶領旅客到台灣各地品嚐佳餚。

為讓備受美食界矚目的台灣米其林餐點「食力」展現「創新服務」，台鐵局與易遊網旅行社...
為讓備受美食界矚目的台灣米其林餐點「食力」展現「創新服務」，台鐵局與易遊網旅行社共同合作，採顛覆傳統方式，邀請民眾搭乘火車追逐米其林餐點，今天舉行記者會，向外解推介新的遊程。　記者楊文琪／攝影
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為讓備受美食界矚目的台灣米其林餐點「食力」展現「創新服務」，台鐵局與易遊網旅行社...
為讓備受美食界矚目的台灣米其林餐點「食力」展現「創新服務」，台鐵局與易遊網旅行社共同合作，採顛覆傳統方式，邀請民眾搭乘火車追逐米其林餐點。　記者楊文琪／攝影
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米其林觀光台鐵
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