親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
房市情報

首位應屆錄取哈佛大學！他寫下嘉中創校95年紀錄

冤獄511天！揭穿羅興亞屠殺的普立茲獎記者出獄

觀光高階主管養成班開始報名 海外觀摩享五成補助

2019-05-07 11:11聯合報 記者董俞佳╱即時報導

交通部觀光局「108年觀光產業關鍵人才培育計畫－高階主管養成班」自即日起受理報名，預計甄選80名優秀的旅行業、旅館業、觀光旅館業、觀光遊樂業之現職從業人員，以及觀光相關公協會、大專院校觀光相關科系現任專任教師、地方政府辦理觀光相關業務人員及其他經交通部觀光局認可之相關觀光從業人員。

觀光局指出，觀光產業迎接數位化創新，人才培育是企業邁向永續經營的關鍵，應具備隨環境變化的DNA，以維持競爭力。今年以「數位經營策略」為培訓主軸，增設「專業創新組」，國內課程則增加管理趨勢，兼有策略管理、行銷管理、人資管理、領導統御及財務分析；完成國內訓練課程後，赴日本（旅行業組及專業創新組）、星馬（旅宿業組）及澳洲（觀光遊樂業組）進行實地觀摩訓練，總上課時數超過60小時。

觀光局指出，學員赴國外期間之學雜費、生活費、交通費、健康保險費、出國手續費、往返機票費及參訪座談等費用，由交通部觀光局補助50%。每組安排參訪機構之高階主管進行座談，以深入了解經營或服務理念與作為，並邀請資深產學專家扮演導師引導參訪，剖析實務及深入觀察。報名資訊請上「108觀光產業關鍵人才培育計畫」網頁了解(http://tourism-training.tw)

觀光國手
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

罷工預告期無解 旅行業：交通部應找勞動部跨部會協調

2019-05-07 10:45

開航近了！星宇航空招募自訓飛航員

2019-05-07 09:44

當觀光列車遇見米其林 等於快樂和享受

2019-05-07 12:13

高鐵公司治理 繳出好成績

2019-05-07 00:33

台塑四寶 保守看下半年

2019-05-06 23:16

台俄直飛航班 24日啟動

2019-05-07 00:35

台灣高鐵多樣化…帶動國旅風潮

2019-05-07 00:33

三洋電喊賣廠 潛利估142億

2019-05-07 00:33

熱門文章

美元跌勢緩和 因美中仍將繼續貿易談判

2019-05-07 07:21

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top