觀光高階主管養成班開始報名 海外觀摩享五成補助

2019-05-07 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



交通部觀光局「108年觀光產業關鍵人才培育計畫－高階主管養成班」自即日起受理報名，預計甄選80名優秀的旅行業、旅館業、觀光旅館業、觀光遊樂業之現職從業人員，以及觀光相關公協會、大專院校觀光相關科系現任專任教師、地方政府辦理觀光相關業務人員及其他經交通部觀光局認可之相關觀光從業人員。

觀光局指出，觀光產業迎接數位化創新，人才培育是企業邁向永續經營的關鍵，應具備隨環境變化的DNA，以維持競爭力。今年以「數位經營策略」為培訓主軸，增設「專業創新組」，國內課程則增加管理趨勢，兼有策略管理、行銷管理、人資管理、領導統御及財務分析；完成國內訓練課程後，赴日本（旅行業組及專業創新組）、星馬（旅宿業組）及澳洲（觀光遊樂業組）進行實地觀摩訓練，總上課時數超過60小時。

觀光局指出，學員赴國外期間之學雜費、生活費、交通費、健康保險費、出國手續費、往返機票費及參訪座談等費用，由交通部觀光局補助50%。每組安排參訪機構之高階主管進行座談，以深入了解經營或服務理念與作為，並邀請資深產學專家扮演導師引導參訪，剖析實務及深入觀察。報名資訊請上「108觀光產業關鍵人才培育計畫」網頁了解(http://tourism-training.tw)