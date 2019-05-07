罷工預告期無解 旅行業：交通部應找勞動部跨部會協調

2019-05-07 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



長榮航空空服員即將進行罷工投票，旅行業者持續要求政府修法規範罷工預告期。本報資料照片 分享 facebook

長榮航空空服員即將進行罷工投票，旅行業者持續要求政府修法規範罷工預告期，交通部民航局、觀光局昨天開會討論出「須在第一時間通知」的原則性結論，讓旅行業者大為不滿。不過，是否約束罷工預告期職責單位並非交通部，業者要求交通部應該跨部會找勞動部共同協商，才能協調出一個妥善機制。

由於之前華航機師罷工僅在6小時之前通知，讓旅行業者、旅客都措手不及，業者要求必須盡速訂出規範，對罷工進行約束。不過，勞動部日前已經表示，勞動部與工會立場相近，不贊成在《勞資爭議處理法》中增訂罷工預告期。

旅行業者齊呼籲交通事業至少要有兩周的罷工預告期，民航局與觀光局仍未訂出相關機制。旅行商業公會理事長蕭博仁表示，什麼叫做第一時間通知？他說，上次華航機師晚上8、9點才公布當天晚上12點多要罷工，還不知道哪個航班要停飛，該出門的都出門、所有員工都下班，如何聯絡旅客，結果大家到了機場，才悻悻然地回家。蕭博仁表示，交通部應該要盡快跟勞動部跨部會討論出一個妥善的機制，才能有所依循。

觀光局業務組組長劉士銘指出， 一定時間的罷工預告期可以讓旅行業者有時間因應，不過，在未有相關機制之前，建議旅行業者掌握航空公司罷工的資訊，定時向旅客告知，讓旅客有心理準備。另外，若旅行業者因罷工損失，觀光局也會協助請民航局協調航空公司提出補償措施。