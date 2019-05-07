跟K董飛上天空！星宇航空招募自訓飛航員

2019-05-07 10:03 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



星宇航空今天開始招募自訓飛航員。圖／星宇航空提供 分享 facebook

星宇航空今（7日）開始招募自訓飛航員，應徵者需有中華民國國籍、擁有合格之英文檢定證明，具FAA / CAA / ICAO任一認可之商用駕駛員執照（含雙引擎機及儀器飛行等級），並持有效甲類體檢證，總飛行時數達250小時以上（含模擬機上限50小時），且報考前12個月內須有實機飛行經驗。

星宇航空10架A321neo將於今年10月起開始交機，配合未來營運需求及機隊規模皆將持續擴大，星宇航空展開自訓飛航員招募作業，應徵資格及需繳交之文件資料，詳列於星宇航空官方網站，意者歡迎上網報名。錄取者將進行半年之機型轉換訓練，包含進階課程、地面學科課程、模擬機訓練及航路訓練，完訓並通過航路考驗後，即可成為星宇航空副機長。

星宇航空董事長張國煒表示，星宇航空將會以最高的標準進行篩選，確保錄取者出身自管理良善的飛行學校，並且是在合理的時間內，順利結訓取得執照，希望能挑選出國內優秀的自訓飛航員，不僅是星宇航空飛航員團隊的再提升，也為國內自訓機師提供發揮潛力的舞台。

隨著2020年開航的目標逐步接近，星宇航空人力需求不斷成長，上月底釋出之300個職缺招募，2周內即收到超過1萬份履歷，目前正進行篩選；第二批培訓飛航員名單也可望於本月底出爐，並安排於9月赴美受訓。預計在啟航前，星宇航空從地到空的團隊總人數將達到1000人。