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一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

被老闆Fire、創業遭背叛 歸零再起的電競推手陳柏壽

2019-05-15 09:07104BeAGiver掌聲

陳柏壽Cody，暴雪娛樂電競暨業務發展總監，負責台灣、香港和東南亞地區的拓展與運營。他是台灣最早期玩電子遊戲的一批人，連Cody這個名字也是來自《Final Fight》經典遊戲角色，超過二十年的工作生涯創造多項世界紀錄，也是電玩遊戲產業的發展史。他的人生如同遊戲般峰迴路轉，有低谷，有巔峰。

★電動，讓天之驕子掉漆

陳柏壽讀建中，理應半隻腳已踏進台大，但是愛打電動，差點被留級；爸媽幫他請家教，考上逢甲大學工業工程與系統管理系，已被家教老師視為奇蹟，進了大學一樣愛打電動也搞社團，他延畢一年。

大學畢業進了長榮海運當四年業務，但穩定的工作和待遇，擋不了他對電玩的痴迷！「這不是我想要的工作」陳柏壽滿腔熱血進入皇統科技，這是一家教育多媒體及遊戲軟體的上櫃公司，公司有意栽培他，也派他跑遍全世界談代理，最終公司經營不善成為地雷股，他用每股160元買進多張公司股票，3個月後變成只剩5元的雞蛋水餃股。

之後他進入億泰利多媒體，縱然對電玩有超越凡人的天賦，但桀驁不馴、年輕氣盛，和老闆想法不同，爭吵不休的結果，他被fire了！

天之驕子，沒考上台大，父母覺得惋惜；進入電玩產業，父母覺得他不務正業。不過這些都沒切斷陳柏壽和電玩的臍帶關係。他和高中同學創業，投入遊戲研發，從四人團隊發展到三十人的小公司，但高中同學捲款潛逃，他在創業之初不明就裡簽下高額借據，讓他存款一夕歸零，等同破產；即便他決心扛下公司，卻誤信金主誠意，最終竟被他自己招募來的新人給取代。就連打官司，當律師的家人也看衰他沒有贏的機率。

★展現獵豹的決心和企圖

衰事接二連三，幾乎摧毀三十歲的壯年豪情。陳柏壽在快閃記憶體公司短暫待了三個月，一生不滅的電動魂再起，當時微軟招募遊戲行銷經理，他把慘痛的經驗，化為珍貴的資歷，KO掉眾多的競爭者，拿下外商龍頭位在信義計畫區的夢幻工作，還主導微軟發行遊戲的市場走向。

但在微軟，並不輕鬆。那是微軟XBOX 360大戰SONY PS3的年代，雙方陣營勢鈞力敵。陳柏壽一人一年包辦發行一百多款遊戲，平均每月發行十款，和目前業界平均兩、三個月發行一款遊戲相比，他當年的處境是量產且高壓。他的主管天天投變化球，他必須在極短的時間內處理大量的危機和想法，但他珍惜，這是他恢復自信，建立知識的關鍵期，至今，他仍感謝當時主管的磨練。

★電競實力大爆發 重回人生勝利組

陳柏壽有「電競土地公」的稱號，是圈內少數能對各國豪傑侃侃而談的專業經理人，也是站得上檯面、向上百家超大型企業爭取贊助的行銷高手。這些，不僅因為他在電競圈的輩份，也來自他把電玩沙漠變綠洲的實戰力。

在Facebook與網路社群剛誕生的年代，他率先用社群行銷遊戲，也辦大型論壇，聚眾玩家。2007年上市《最後一戰3》，率先和天團「五月天」合作，他創造了什麼樣驚人的成績？

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【本文章由104 Be A Giver掌聲授權提供，更多精彩內容請見官網

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