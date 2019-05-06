三洋電股東會將提案討論泰山廠以每坪不低65萬元出售

2019-05-06 21:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



上市公司「家電四雄」的三洋電(1614)董事會敲定在6月13日召開股東常會，將提案討論2.3萬坪泰山廠以每坪不低65萬元出售，引發熱議；法人推估，若是通過，扣除成本後潛在利益高達142億元，每股貢獻上看52元。

受到此一題材效應，三洋電6日股價以開高走高，以漲停收盤，收在28.2元，上漲2.55元，一舉超越5日、20日及60日線，並創下近期的股價新高。

三洋電表示，上周五公告修訂本公司取得或處分資產處理程序案。因有1%股東提案，2.3萬坪泰山廠以每坪不低於65萬元出售。

三洋電指出，泰山廠占地2.3萬坪正申請變更地目，一直還在進行中，目前沒有多大的進展。至於有股東提案泰山廠以每坪不低65萬元出售，是按照法令公告，一切需要股東會票決，現今沒有立場評論。

泰山廠開發案己經進行多年，一度停頓，在經過地目變更由工業區轉為重劃及住商綜合區，已重啟開發案，去年起掛件申請。包括樓地板面積達2萬多坪的大型購物中心，及住宅及商業大樓，目標四年完成。

外界推估，開發案的年限很長，又要自行投入資金，這應該是股東提議改為直接出售獲利的要因。

三洋電是家電四雄之中，專注家電本業營運的一家。第1季合併營收12.28億元，年減1.05%，但因業外收益增加，稅後純益4,500萬元，每股純益0.17元，優於去年同期0.15元。

三洋電指出，進入第2季的家電旺季，家用冷氣、DC風扇是業績來源主力，其中，冷氣是營運最重要的項目，以一級變頻機種為主。

家電四雄的大同、聲寶、三洋電及東元，在全省均擁有可觀的土地資產，活化土地資產往往受到市場矚目，成為資產概念股之一。