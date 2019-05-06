磐石會建議中市複製內科園區營運模式 吸引企業投資

2019-05-06 19:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



由中部地區上市櫃企業組成的磐石會，今（6）日以「根留台中．稅在台中」為主題，向台中市長盧秀燕提出經濟亮點建言，並建議市府複製內湖科學園區營運模式，吸引企業進駐台中設立研發營運或廠辦總部，以提升台中競爭力。

磐石會長林廷芳與創始人謝平上，今天帶領多位磐石會成員拜訪市府，並提出台中經濟亮點建言，包括市議員黃馨慧、秘書長黃崇典、經濟發展局長高翔、都市發展局長黃文彬也共同與會。

盧秀燕認為，台中是一個綜合發展非常進步的城市，但受限於台灣地狹人稠的先天條件，解決土地不能僅靠開發用地，必須「多管齊下」，包含鬆綁土地法規、推行交通建設、維護生活環境。

針對產業園區開發，盧秀燕坦言，中央所制定的土地政策必須鬆綁，行政院最近推行工業區土地立體化方案，但並不符合企業主需求。

目前，台中市經發局與都發局正盤點可用土地法規提報中央，並依照現今時空調整園區規劃提出設廠標準，譬如企業總部在台中的廠商優先進駐，產業發展內容符合城市前景、給付勞工較高薪資的業者，也將優先考量。

盧秀燕說明，內科園區得利於市民快速道路及外圍捷運效應，大家覺得從市區到內科很方便，才會造成內科城中化、市區化；她任內將致力推動捷運經濟，著重捷運、快速道路、高架道路、重要道路交通建設，讓台中交通更完善。

盧秀燕也於會後收下由磐石會多位會員親筆簽名的建言書，宣示傾聽業者意見與推動中台灣經濟的決心。

磐石會創立以來定期匯集會員對政府的建議，此次提出的建議，包含複製內湖科學園區營運模式、吸引企業進駐台中設立研發營運廠辦總部、文山工業區開發可行性等議題，不只是為了嘉惠企業主，更是為了提升台中競爭力。

林廷芳表示，產業園區轉型規劃不只著重在廠房，應考量人才、研發、運籌等軟體設施，如何使更多年輕的工程師、創業家居留台中是重要的課題。