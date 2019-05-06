親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
生技產業
房市情報

「大陸憑什麼綁架我？」郭台銘：現在身上什麼顏色都有

2019斯巴達障礙跑競賽 5月11至12日義大世界開跑

2019-05-06 16:48經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

養眼肌肉男、陽光運動女孩、還有小萌娃戰士將現身義大世界。5月11-12日全球障礙跑競賽領導品牌「Spartan Race 斯巴達障礙跑競賽」，今年母親節將在高雄義大世界盛大舉行。

義大遊樂世界表示，「Spartan Race 斯巴達障礙跑競賽」曾經在全球超過46個國家舉辦，超過200萬人共同參與，是一場結合體力、耐力與意志力挑戰自我的競賽。為了讓喜愛運動的民眾能夠用音樂來洗滌緊張的心情，在5月11日(六) 16時30分將舉辦「硬底子˙有GUTS音樂趴」，強大演出陣容有重量級的「八十八顆芭樂籽88balaz 」、「美秀集團」、「P!SCO 」等七組硬底子有GUTS的樂團，將現身義大世界大草坪與大家一起狂歡。

義大遊樂世界官網獨家優惠套票即日起至5月9日止限時開賣，豐富的內容包括義大遊樂世界全票一張、義大K歌摩天輪包廂券一張、額外加贈『硬底子˙有GUTS音樂趴』入場門票一張，組合套票只要899元/套（原價1,998元），數量有限，售完為止。

萬事俱備，只欠運動裝備？義大世界購物廣場擁有最齊全的運動品牌，並且全面下殺優惠折扣，想要參加極限路跑的朋友們千萬不能錯過，其中包括Under Armour男款緊身長褲-EDA價1,090元（原價2,180元）、Adidas潮流編織慢跑鞋-EDA價2,990元（原價4,690元）、New balance男款粉藍降溫排汗運動T恤-EDA價690元（原價1,780元）。讓參加路跑的你用最超值的價格，穿出屬於自己的運動時尚好品味。

為了讓勇士們用最好的身體狀態來迎接嚴峻的「Spartan Race 斯巴達障礙跑競賽」挑戰，義大皇家酒店特別推出超值E-SPA優惠讓勇士們來『鬆一下』，其中包括精油頸肩按摩優惠價500元/次、輕盈足療優惠價300元/次；另外，為了讓勇士們可以吃飽飽、跑路跑，特別推出只要在5月11-12日期間憑路跑頭巾於義大皇家酒店的五大主題餐廳用餐，就可以直接享有八五折優惠，就是要參加路跑的勇士們充滿活力，直衝終點。

5月11-12日全球障礙跑競賽領導品牌「Spartan Race 斯巴達障礙跑競...
5月11-12日全球障礙跑競賽領導品牌「Spartan Race 斯巴達障礙跑競賽」，今年母親節將在高雄義大世界盛大舉行。　圖／義大遊樂世界提供
分享
義大遊樂世界官網獨家優惠套票即日起至5月9日止限時開賣，豐富的內容包括義大遊樂世...
義大遊樂世界官網獨家優惠套票即日起至5月9日止限時開賣，豐富的內容包括義大遊樂世界全票一張、義大K歌摩天輪包廂券一張、額外加贈『硬底子˙有GUTS音樂趴』入場門票一張。　圖／義大遊樂世界提供
分享

義大世界路跑
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

磐石會建議文山工業區內科化 盧秀燕：地再分也不夠

2019-05-06 16:01

台塑四寶四月業績「兩好兩壞」

2019-05-06 15:51

工會遭抹黑 長榮空服員批勞動局

2019-05-06 15:44

移工要求廠住分離 勞動部回應釀衝突

2019-05-06 15:40

生醫族 吹數位轉型風

2019-05-06 14:32

不滿長榮、桃市府兩面夾攻 空服員至勞部抗議

2019-05-06 14:32

美中貿易戰火再度升溫 機械公會：短空長多

2019-05-06 14:16

中鋼董事會通過 擬投資70億餘元改善環保

2019-05-06 14:01

空服員、長榮航空各提訴求疑慮 勞動部一一回應

2019-05-06 13:23

影／空服員抗議長榮航抹黑 勞動部長講話了

2019-05-06 13:22

國際廢鋼小跌 豐興本週平盤型鋼調降

2019-05-06 13:14

成功推薦渣打新戶享中華航空哩程加碼 只到5月10日

2019-05-06 13:00

影／空服員工會抗議長榮抹黑 勞動部：不應打壓工會

2019-05-06 12:37

7-ELEVEN烏龍麵年銷破億元 攜手丸亀製麵趁勝追擊

2019-05-06 12:18

遠傳推美加機上漫遊服務 飛行時間吃到飽1天199元

2019-05-06 12:15

長榮空姐陳情 勞動部：公司應把員工當家人釋最大善意

2019-05-06 12:14

AIA友邦人壽開辦網路投保 線上申辦有好禮

2019-05-06 12:12

松果購物走向社群電商 5月展開布局

2019-05-06 11:59

空服會控護航長榮 桃市勞動局回應了

2019-05-06 11:52

鱘龍魚的家 揭開千戶傳奇的傳奇故事

2019-05-06 11:42

不滿長榮、桃市政府「兩面夾攻」空服工會至勞動部抗議

2019-05-06 11:40

桃空職工三大抗議訴求 長榮航空逐點回應

2019-05-06 11:33

高雄鳳梨打頭陣 8日大陸淮安國際食品展開櫃亮相

2019-05-06 11:19

醫療用品通路智慧化 杏一蓋智慧物流、盛弘創智慧藥局

2019-05-06 11:03

製造業上市櫃公司營收、獲利比一比 這些公司仍獨霸

2019-05-06 10:41

大師論壇／羅默：創新…為經濟添動能

2019-05-06 01:05

經濟學大師羅默 謙稱獎章不值錢

2019-05-06 01:04

王文淵之母辭世 享壽98歲

2019-05-05 23:41

陸客增加 兩岸航班改採大客機

2019-05-05 23:35

觀光業…發燙5月天

2019-05-05 23:28

企業生日快樂／立凱技術領先 掀能源革命

2019-05-05 23:23

企業生日快樂／立凱董座張聖時重研發 6S管理擺第一

2019-05-05 23:15

企業生日快樂／立凱戒補貼奶嘴 攻家用儲能

2019-05-05 23:14

點子農場／文化雪隧與地方創生

2019-05-05 22:21

行銷最錢線／知覺性廣告深入人心

2019-05-05 22:21

策略經營／趙傳濤…攻智慧家電 闖出一片天

2019-05-05 22:21

經濟書坊／用戶價值 行銷王道

2019-05-05 22:20

遠雄自貿港年產值創4300億 再投資50億提供8千個工作

2019-05-05 21:46

台塑創辦人王永在夫人李碧鑾辭世 享耆壽98歲

2019-05-05 16:31
看更多

熱門文章

一路助郭台銘打造鴻海帝國 郭：黃秋蓮沒批，我都不看

2019-05-06 12:02

黃秋蓮接任鴻海董事長？ 鴻海回應了

2019-05-06 11:19

股票大戶報稅注意！股利超過這數字 現虧8萬元

2019-05-06 10:00

學者預期中美貿易戰北京將全面讓步 台灣可望從中受益

2019-05-05 19:21

傳黃秋蓮接鴻海董事長 錢媽媽助郭台銘打下江山

2019-05-06 09:58

陸客增加 兩岸航班改採大客機

2019-05-05 23:35

郭台銘深夜發文：有心人士不斷造謠 威州投資從沒停過

2019-05-05 22:24

川普威脅下哈日族哭了 日圓現鈔匯價又飆升

2019-05-06 12:58

郭董出馬 鴻海威州廠動起來

2019-05-06 00:28

有錢人的大保單怎麼報稅？業務員沒說的三個眉角

2019-05-06 17:00

美中貿易戰愈演愈烈 沈榮津：正好給台灣機會

2019-05-06 09:37

美調高陸貨關稅 孫明德：下半年景氣回溫腳步恐停止

2019-05-06 08:44

郭台銘：投資威州計畫不變 不要汙衊我對台灣的關心

2019-05-05 22:38

分行不再營業到5點 台企銀開第一槍3點半準時打烊

2019-05-06 13:37

細胞治療上路 將百花齊放

2019-05-05 23:03

郭台銘：美中貿易戰未來還是會達成協議

2019-05-06 14:53

鴻海董座誰來接？郭台銘：過幾天就會有答案

2019-05-06 15:08

中美貿易戰破局？沈榮津：台商回流肯定會再加速

2019-05-06 10:40

日本媒體問92共識？郭台銘：這問題 日本人問怪怪

2019-05-06 15:31

富蘭克林調查 退休族群最擔心這項開支

2019-05-06 16:16

不當下流老人！專家給4、5、6年級生的建議：如何做好退休後醫療保險規畫？

2019-05-06 15:19

空服員、長榮航空各提訴求疑慮 勞動部一一回應

2019-05-06 13:23

金控瘋買樓 商辦行情有撐

2019-05-05 23:29

遠雄自貿港年產值創4300億 再投資50億提供8千個工作

2019-05-05 21:46

卓永財：機械產業第2季落底 但工具機要到第3季才落底

2019-05-06 16:03

公平待客缺課 保險員登錄可撤銷

2019-05-05 23:28

企業併購法修訂 兩路並進

2019-05-05 23:36

立委質疑為鴻海子公司量身打造標案？ 中科：配合調查

2019-05-05 23:25

郭台銘下午記者會 報告美國行成果

2019-05-06 10:10

王文淵之母辭世 享壽98歲

2019-05-05 23:41

郭台銘：川普對陸加稅 雙方進入關鍵時刻

2019-05-06 14:47

大立光加速獵地 下半年擴產

2019-05-06 00:18

黃國昌批自肥 鴻海睿綸生技回應了

2019-05-05 21:37

國保年金漏洞？ 4千5僑民年領近2億

2019-05-06 13:55

銀行留才／搶辦員工持股信託

2019-05-05 23:28

新聞中的法律／新公司法的三個疑義

2019-05-05 22:17

中科標案為鴻海量身打造？中科管理局闢謠澄清

2019-05-05 18:38

今年報稅免下載 網頁申報首周就破紀錄

2019-05-06 12:32

列舉扣除額一個都不能少 沒健保的醫療費用也能扣稅

2019-05-06 10:41

業務員不上金融聖經十誡課程 小心被撤銷登錄

2019-05-05 21:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top