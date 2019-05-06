2019斯巴達障礙跑競賽 5月11至12日義大世界開跑

2019-05-06 16:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



養眼肌肉男、陽光運動女孩、還有小萌娃戰士將現身義大世界。5月11-12日全球障礙跑競賽領導品牌「Spartan Race 斯巴達障礙跑競賽」，今年母親節將在高雄義大世界盛大舉行。

義大遊樂世界表示，「Spartan Race 斯巴達障礙跑競賽」曾經在全球超過46個國家舉辦，超過200萬人共同參與，是一場結合體力、耐力與意志力挑戰自我的競賽。為了讓喜愛運動的民眾能夠用音樂來洗滌緊張的心情，在5月11日(六) 16時30分將舉辦「硬底子˙有GUTS音樂趴」，強大演出陣容有重量級的「八十八顆芭樂籽88balaz 」、「美秀集團」、「P!SCO 」等七組硬底子有GUTS的樂團，將現身義大世界大草坪與大家一起狂歡。

義大遊樂世界官網獨家優惠套票即日起至5月9日止限時開賣，豐富的內容包括義大遊樂世界全票一張、義大K歌摩天輪包廂券一張、額外加贈『硬底子˙有GUTS音樂趴』入場門票一張，組合套票只要899元/套（原價1,998元），數量有限，售完為止。

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