台塑、仁寶、好市多等大廠聯合徵才 要找1,300人

2019-05-06 16:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



即將迎來畢業熱潮，求才若渴的企業早已摩拳擦掌，包括台塑集團、仁寶、先豐、大毅、好市多、全聯等知名企業，將於本周三（8）日的校園徵才活動提供超過1,300個就業機會。

為協助畢業生找工作，新北市政府就業服務處將於本周三日在明志科技大學辦理校園徵才活動，現場邀請台塑集團、南亞科、仁寶、先豐、柏承、閎康、鼎元、全球傳動、光洋科、禾伸堂、永光、大毅、集盛、中興電、聯寶、雲雀、全家、全聯等35家廠商，提供超過1,300個職缺，歡迎社會新鮮人及尋職勞工朋友共襄盛舉。

新北市勞工局副局長吳仁煜表示，本場活動邀請多家科技及製造業廠商，占總職缺數將近八成，其中友好廠商台塑集團提供電機、機械、化工、研發、企管、營業、會計、資訊等200個職缺；南亞科技也釋出180個職缺包含研發工程技術、生產支援類、行政管理類，薪資皆為38K起跳。

其他如全球傳動科技各類工程師薪資超過40K，功學社教育用品模組系統工程師也超過45K，中興電工機械軟體工程師薪資則為36K起跳。

此外，活動現場規劃「履歷健診」、「身障就業創業諮詢服務」等專區，並邀請職業訓練中心、原住民族委員會、國軍人才招募中心等單位設攤，提供即將進入職場的同學相關諮詢服務。