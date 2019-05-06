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捷運新北投站旅遊服務中心 今開幕

2019-05-06 16:33經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

為讓前往新北投溫泉及陽明山地區遊玩的旅客取得更多旅遊資訊，台北市政府觀光傳播局在捷運新北投站新設旅遊服務中心，5月6日起盛大開幕，更搭配為期兩週的「旅遊大富翁」活動，帶領民眾到新北投「漫遊」玩翻天，體驗經典小鎮的在地風景文化與人情味。

捷運新北投旅服中心今天熱鬧開幕，現場除邀請台北市吉祥物熊讚與象徵北投文化的「腳踏車旅遊資訊站」開場，還有資深藝人李炳輝獻唱一曲「來去新北投」，巧妙融合在地風情和城市創新，現場不僅重現北投特色，以泡湯木頭澡盆與勺子刻畫出泡湯愜意情境，搭配獨具當地特色的旅遊服務中心站體，期盼每一位造訪的旅客，都能變身為最有人情味的「旅遊大富翁」。

台北市政府觀光傳播局局長劉奕霆表示，北投地區獲選為觀光局2019台灣經典小鎮，可說是台北市重要觀光地區，而原先在捷運北投站設置的旅遊服務中心已提供在地近16年的服務，由於近年來眾多活動在新北投舉辦，因此選擇在捷運新北投站設立旅遊服務中心服務更多國內外旅客。

搭配旅遊服務中心開幕，觀光傳播局特別舉辦為期兩週的「旅遊大富翁」遊戲活動，即日起至19日止，於新北投站溫泉列車上的「溫泉列車旅服體驗站」，與熊讚合影及打卡後，上傳照片至FB、IG或其他社群媒體，並至捷運新北投旅遊服務中心，出示畫面就有機會拿到茶山房手工皂、春天酒店優惠泡湯券、嘉賓閣溫泉旅館折價券、LALALOCKER寄物服務優惠券、SIM卡收納組、證件套、旅行舒眠組等多樣好禮。

另外，活動期間於「台北旅遊網」FB官方粉絲專頁按讚，以及於活動專文下留言，並標記三位朋友，就有機會參加抽獎，活動獎品有「春天酒店」或「嘉賓閣」住宿券或泡湯券、「蔡偉靖手風琴工作室」手風琴一台和體驗課一堂，與「茶山房」手工皂禮盒等。

台北市政府觀光傳播局在捷運新北投站新設旅遊服務中心，5月6日起盛大開幕，更搭配為...
台北市政府觀光傳播局在捷運新北投站新設旅遊服務中心，5月6日起盛大開幕，更搭配為期兩週的「旅遊大富翁」活動，帶領民眾到新北投「漫遊」玩翻天。　圖／北市府觀光傳播局提供
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觀光捷運溫泉旅館
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