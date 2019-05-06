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磐石會建議文山工業區內科化 盧秀燕：地再分也不夠

2019-05-06 16:01聯合報 記者黃寅╱即時報導

由中部上市櫃企業組成、產值達兩兆元的磐石會上午拜會市長盧秀燕，提出把文山工業區內湖科學園區化的構想，並指這一建設不僅符合企業的需求，也將在未來10、20年內使台中市發生翻天覆地的變化，而且「龍頭抓到了，龍尾都會進來」。

今天的磐石會拜訪成員除了謝平上，還有會長勤美集團董事長林廷芳、健和興集團董事長鄭克彬、台灣百和集團董事長鄭森煤、美律集團董事長廖祿立、美食達人85度C董事長吳政學等。

謝平上指出，文山工業區已編定20年卻遲遲未開發，但是它交通比內湖好，可以通機場、港口和高鐵，且周邊的生活機能成熟，能吸引人才生活和定居；政府以往無法推動是因為部分有違章的地主不願開發，但是台中開發為要，不能放任讓少數人佔地阻礙。

他說，內湖科學園區產值達4、5兆元，台北市長柯文哲還提出「內科之心」的改造，要把近20萬的人才工作後就留在內科，不必受交通之苦，但文山工業區條件比內科好太多了。

他指出，台中目前商辦太多，但具研發功能的廠辦太少，磐石會的企業家們儘管在世界各地都有工廠和辦公室，但最終仍希望總部設在自己的家鄉台中，並且把研發中心和企業總部結合，等於把腦子放在台灣。他建議不妨把水湳經貿園區裡的一些不符這些需求的商辦減除一些，改為符合具研發功能的企業總部需求。

包括林廷芳、廖祿立、鄭克彬和鄭森煤等人相繼發言，也都贊同此一說法。鄭克彬還說，他在彰濱已有企業總部和研發中心，無奈地點太遠，人才不願意去。鄭森煤也認為台中市應抓住這一波的商機。

但是盧秀燕指出，台灣土地少，不能學美國矽谷的思考；以台中現有土地更不可能滿足所有的企業，像是最近要替大立光把土地設廠，有一塊地有20多公頃，結果大立光說全都要。

她說，未來她會大力發展台中的交通，包括捷運、快速或高速道路等，讓每一區都因為交通便利而市區化，並讓經濟生活自然帶入，每一區都能設企業總部。另外，也會朝法令鬆綁方向努力，讓工廠能立體化，並讓現有工業區得以轉型。

而且，台中市要的是符合企業總部願意設在台中、具產業前景以及員工薪資高的優好企業，像是薪低且夕陽的產業，並不符台中發展需求。

原本座談時間僅1小時，但因發言和討論甚多，到了午餐時間仍不停，盧秀燕還請會長林廷芳等人就近到市府地下室吃自助餐繼續討論。

由中部上市櫃企業組成、產值達兩兆元的磐石會上午拜會市長盧秀燕（左二），因為討論甚...
由中部上市櫃企業組成、產值達兩兆元的磐石會上午拜會市長盧秀燕（左二），因為討論甚多，盧秀燕還請會長林廷芳（左一）等人就近到市府地下室吃自助餐討論。記者黃寅／攝影
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由中部上市櫃企業組成、產值達兩兆元的磐石會上午拜會市長盧秀燕，還把文山工業區內湖...
由中部上市櫃企業組成、產值達兩兆元的磐石會上午拜會市長盧秀燕，還把文山工業區內湖科學園區化的構想，以書面化送給盧參考。記者黃寅／攝影
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由中部上市櫃企業組成、產值達兩兆元的磐石會上午拜會市長盧秀燕，提出文山工業區內湖...
由中部上市櫃企業組成、產值達兩兆元的磐石會上午拜會市長盧秀燕，提出文山工業區內湖科學園區化的構想，甚至連會後都還站著繼續討論。記者黃寅／攝影
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盧秀燕大立光
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