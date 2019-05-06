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台塑四寶四月業績「兩好兩壞」

2019-05-06 15:51聯合報系攝影中心 記者黃義書╱即時報導

「台塑四寶」台塑公司董事長林健男、南亞公司董事長吳嘉昭、台化公司副董事長洪福源與塑化公司總經理曹明下午舉行業績說明會。台塑四寶公布4月營收，呈現「兩好兩壞」，其中台塑、南亞4月營收都比3月略增，呈現「連二升」；而台化、台塑化4月營運則出現下滑。

台塑集團總裁王文淵母親李碧鑾，昨日安詳辭世，享年98歲。台塑四寶業績說明會前，起立默哀感念為台塑集團的貢獻。

台塑集團總裁王文淵母親李碧鑾，昨日安詳辭世，享年98歲。四寶業績說明會前，起立默...
台塑集團總裁王文淵母親李碧鑾，昨日安詳辭世，享年98歲。四寶業績說明會前，起立默哀感念為台塑集團的貢獻。記者黃義書／攝影
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「台塑四寶」台塑公司董事長林健男、南亞公司董事長吳嘉昭、台化公司副董事長洪福源與...
「台塑四寶」台塑公司董事長林健男、南亞公司董事長吳嘉昭、台化公司副董事長洪福源與塑化公司總經理曹明下午舉行業績說明會。記者黃義書／攝影
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台塑集團營收
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