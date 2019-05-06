美中貿易戰火再度升溫 機械公會：短空長多

2019-05-06 14:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



台灣機械公會理事長柯拔希，今(6)日在貿協主辦的「台灣智慧機械國際媒體茶敍」中表示，美中貿易戰火再度升溫，短期恐衝擊廠商接單，但長期來看，「在中國大陸以外地區設立第二生產基地」已成趨勢，對台灣工具機產業反而是利多。

柯拔希不諱言，去年第4季到今年第1季市場確實不好，但隨著台北國際工具機展、北京機床展表現亮眼，以及後續即將登場的漢諾威工具機展，公會原預期第2季起將逐季回溫，並考慮上修全年出口値，如今不確定性升高，只能再觀察後續發展。

台灣機械公會原預估，今年機械設備出口可成長5％至10％。台灣機械設備去年出口値為274億美元，機械產値約新台幣1.18兆元、年增3.6％，為繼半導體、面板後的第三個兆元產業。

台灣全力推動智慧機械與智慧製造，2017年機械產值已成功登上兆元產業。為強化我國智慧機械國際形象，外貿協會今天假台北國際會議中心，舉辦台灣智慧機械國際媒體茶敘。

貿協強調，這項活動也為參加EMO（漢諾威工具機展）及K展（杜塞道夫橡塑膠展）展前暖身，計有來自德國、義大利、荷蘭、西班牙、波蘭、俄羅斯、加拿大及美國等八國共10餘位國內外機械專業媒體參與。

這項活動，由貿協秘書長葉明水主持，並邀請台灣機械公會理事長柯拔希、台灣區工具機暨零組件公會副理事長謝瑞木、銓寶工業董事長謝樹林、友嘉集團工具機事業群協理洪崇育等人，說明台灣智慧機械產業發展成果與海外參展布局。

「訂單不會不見，只是延後而已！」柯拔希說，美中貿易戰主要有兩個影響，一是市場觀望，二是在中國大陸以外地區建立第二生產基地。但無論如何，添購生產設備或汰舊換新都是必須的，這點不會改變，也是CP值高、往智慧機械發展的台灣工具機產業最大利基。

謝瑞木也認為，台灣機械產業「短空長多、先蹲後跳」，美中貿易戰正好讓廠商停下腳步，重新思考與調整公司營運發展方向及策略。另外，台商回流，以及在中國大陸以外地區設立第二生產基地的商機可期，台廠要做好凖備。