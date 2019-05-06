空服員、長榮航空各提訴求疑慮 勞動部一一回應

2019-05-06 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



長榮航空勞資爭議三度調解破局，桃園市空服員職業工會不滿調解過程遭到桃園市政府、長榮航空公司「兩面夾攻」，今天上午動員至勞動部抗議，提出三大訴求。勞動部也發表聲明，呼籲長榮公司若當勞工是家人，應釋出最大的善意跟誠意，盡可能回應工會需求。

勞動部回應，桃園市政府勞動局依「勞資爭議處理法」進行調解程序，且依雙方當事人意願召開會議及同意調解委員入廠調查，是「依法之作為」。

但調解委員調查過程中，因調查方式、時間及調查者權限有諸多限制，此案調解既已不成立，勞方調解委員也不同意調查結果，因此，勞動部呼籲，長榮航空公司的第一要務，應積極與工會恢復對話，對於調查報告無須過於著墨。

針對長榮公司對罷工投票提出10大質疑，勞動部表示，工會罷工投票只要符合「勞資爭議處理法」所定直接與無記名原則，至有關投票、票匭保管及確認會員身分等執行程序，先進國家大都於工會章程或透過內部民主程序決定，未有直接以立法方式處理。德國學界一般看法也認為，罷工投票之工會內部規則，僅屬工會內部所訂定之團體意思表示程序，並非外部要素之一，應尊重工會自主。

至於工會稱長榮公司近來有打壓員工等不當行為，勞動部表示，「工會法」第35條第一項已有明文規定，不得因員工加入工會、參加工會活動或擔任工會職務及支持罷工而有打壓等不當行為或不利對待，亦不得不當影響、妨礙或限制工會之組織或活動，這些行為都不是解決問題的方法，要求長榮公司不得有這樣的情況出現。