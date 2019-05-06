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長榮空姐陳情 勞動部：公司應把員工當家人釋最大善意

2019-05-06 12:14經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

長榮航空勞資爭議進行第三度調解破局，桃園市空服員職業工會今（6）日至勞動部陳情桃園市政府勞動局不友善態度。對此，勞動部勞動關係司司長王厚偉呼籲，公司應儘量把員工當作家人，釋出最大善意，尤其應避免針對工會會員進行不當的約談動作，以免造成不當勞動行為。

此外，王厚偉也表示，勞動部相信，罷工絕對不是工會會員的目的，勞動部還是希望能夠在5月13日執行罷工投票前，長榮航空的勞資雙方能夠坐下來談，在勞方的權益，以及資方的營運上，都能夠取得雙贏。

同時，王厚偉也希望長榮航空公司瞭解，罷工是辛苦的事，若非不得已，沒有工會會輕易選擇罷工，罷工也不是工會目的，最終是希望公司能正視勞方的聲音跟需求，呼籲長榮公司如當勞工是家人，應釋出最大的善意跟誠意，盡可能回應工會需求，積極跟工會對話，相信工會會感受到，也會有善意回應。

此外，針對桃園市政府勞動局的勞資爭議處理部分，王厚偉表示，主要是因為本次調查，因調查方式、時間及調查者權限，本有諸多限制，但本案調解既已不成立，而勞方調解委員亦未同意調查結果，因此，勞動部呼籲長榮航空公司第一要務應積極與工會恢復對話，對於調查報告無須過於著墨。

同時，王厚偉也表示，工會罷工投票只要符合勞資爭議處理法所定直接與無記名原則，至有關投（開）票、票匭保管及確認會員身分等執行程序，先進國家大都於工會章程或透過內部民主程序決定，未有直接以立法方式處理，德國學界一般看法亦認為，諸如罷工投票的工會內部規則，僅屬工會內部所訂定的團體意思表示程序，並非外部要素之一。因此，應尊重工會自主，相信工會對相關事項將會審慎周延處理，以免除外界疑慮。

長榮空姐示意圖，非當事人。圖／本報資料照
長榮空姐示意圖，非當事人。圖／本報資料照
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長榮航空罷工勞動部
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