空服會控護航長榮 桃市勞動局回應了

2019-05-06 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



桃園市空服會今日前往勞動部抗議，並指控桃園市府護航長榮，要求勞動部就桃園市府對長榮航空勞資爭議調查報告問題提出說明，是否符合勞資爭議處理法第16條規定。對此，桃園市勞動局回應，當時長榮與工會第三次調解會議，工會已表示不需要召開第4次調解會，因此也不會有要在15日內開會的問題，自然無違反第16條。

日前長榮航空與桃園市空服員職業工會第三次勞資調解爭議破局，醞釀罷工，而4月中旬，調解委員曾入廠訪視了解調高日支費訴求，工會認為報告立場偏頗、錯誤，故意漏掉飛行加給，更質疑桃園市府處理勞資爭議，是否符合勞資爭議處理法第16條規定，要求勞動部提出說明。

桃園市勞動局回應，依據勞資爭議處理法第16條規定：「調解委員會應指派委員調查事實，除有特殊情形外，該委員應於受指派後十日內，將調查結果及解決方案提報調解委員會。調解委員會應於收到前項調查結果及解決方案後十五日內開會。必要時或經勞資爭議雙方當事人同意者，得延長七日。」