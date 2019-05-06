親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
報稅季看這
科技產業
金融要聞
產業綜合
生技產業
房市情報

文明貪婪搶救者？ 廷巴克圖手抄本的「焚書疑雲」

涉殺害台岳父母 伊拉克籍凶嫌在日任教學校緊急停課

不滿長榮、桃市政府「兩面夾攻」空服工會至勞動部抗議

2019-05-06 11:40聯合報 記者曹悅華╱即時報導

長榮空服罷工戰火繼續燒，桃園市空服員職業工會今天上午至勞動部抗議，不滿勞資爭議過程遭到桃園市政府和長榮航空公司「兩面夾攻」，就日支費報告有失公允等提出三大訴求，希望勞動部出面主持公道。對此，長榮回應，入廠報告經各方充分討論，也否認約談空服員，對於不實指控深感遺憾。

桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱說，第三次勞資雙方調解破裂後，一直開放跟長榮航空對等協商態度，不過到今天為止，不但沒有收到願意跟工會協商訊息，反而是受到長榮非常多抹黑工會的行動。還說，桃園市勞動局配合長榮航空抹黑工會，希望勞動部可以指證勞動局違法行為。

鄭雅菱說4月16日調解委員會及工會代表到長榮航空公司內調查，當時對於長榮航空公司的報告，工會代表明確提出許多反對意見。4月17日，勞資雙方在桃園市政府第三次調解確定不成立。

鄭雅菱指出，4月27日長榮航空竟然拿著桃園市政府的「調查報告」，對外宣稱桃園市政府調查結果支持不用提高勞動條件，但是他們提出的報告內容，竟然高度與長榮航空公司報告一致，完全沒列進工會意見。她說，工會指定的調解委員劉惠宗完全沒有看過這份報告，更沒經過他簽名確認。

對此，長榮航空回應，針對4月16日桃園市勞動局調解委員會入廠調查長榮航空日支費結構，目的在確定長榮航空於調解會的說明是否屬實，查核當天除了主任調解委員及勞方調解委員外，另有2位桃園市勞動局官員、2位政府指派的會計師，以及桃空職工指派的1名理事及1名會員代表出席，並無資方調解委員在場，現場歷經4小時的核對、討論及澄清。

長榮說，由於入廠調查與第三次調解時間僅相差一日，因此在4月17日第三次調解時，調解委員亦建議於入廠調查報告出爐後，再進行第四次調解，調解委員即可就此報告之結論提出相對應調解方案，但桃空職工認為沒有必要而調解不成立。

長榮表示，在調解不成立的狀況下，桃園市勞動局僅將此份專業會計師查核的結論提供雙方參考，並無違反勞資爭議處理法第16條之虞。

至於工會提到，桃園市政府配合助攻，長榮航空甚至開始約談基層空服員，讓許多空服員心生恐懼。長榮航空回應，公司沒有不斷約談基層空服員之情事，而是依民航局之要求，需要對罷工做出緊急應變計畫，包括預估罷工發生時可以維持的運能，因此日前發出罷工時願意出勤支援公司飛航意願調查表，以維護民眾權益。針對桃空職工不實指控、曲解法令及無限上綱之訴求，意圖干涉民營公司正常管理、行政作業，長榮航空深感遺憾。

另外長榮航空提到，希望投票程序公正，是因為事關全體員工及旅客權益，日前行文建請勞動部、交通部、桃園市勞動局，依法監督桃空職工對長榮航空進行之罷工投票應符合相關法令規範，並具體說明罷工投票程序、技術及各項細節，絕對尊重民主投票機制之餘，也樂見桃空職工請勞動部隨時派員監督，但本次罷工投票係由桃空職工自辦選務，該工會之會務人員能否保證不擅自洩漏領票及未投票名冊，以免侵害會員不投票、不表態之自由。

對此，工會罷工相關投票程序完全按照勞資爭議處理法，希望長榮不要公開誤導社會大眾，批評跟打壓工會。

桃園市空服員職業工會今至勞動部前抗議。記者曹悅華／攝影
桃園市空服員職業工會今至勞動部前抗議。記者曹悅華／攝影
分享
桃園市空服員職業工會指出長榮空服日支費跟飛行加給都比華航低。圖／桃園市空服員職業...
桃園市空服員職業工會指出長榮空服日支費跟飛行加給都比華航低。圖／桃園市空服員職業工會提供
分享

長榮航空罷工投票
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

鱘龍魚的家 揭開千戶傳奇的傳奇故事

2019-05-06 11:42

桃空職工三大抗議訴求 長榮航空逐點回應

2019-05-06 11:33

製造業上市櫃公司營收、獲利比一比 這些公司仍獨霸

2019-05-06 10:41

松果購物走向社群電商 5月展開布局

2019-05-06 11:59

空服會控護航長榮 桃市勞動局回應了

2019-05-06 11:52

高雄鳳梨打頭陣 8日大陸淮安國際食品展開櫃亮相

2019-05-06 11:19

醫療用品通路智慧化 杏一蓋智慧物流、盛弘創智慧藥局

2019-05-06 11:03

大師論壇／羅默：創新…為經濟添動能

2019-05-06 01:05

經濟學大師羅默 謙稱獎章不值錢

2019-05-06 01:04

王文淵之母辭世 享壽98歲

2019-05-05 23:41

陸客增加 兩岸航班改採大客機

2019-05-05 23:35

觀光業…發燙5月天

2019-05-05 23:28

企業生日快樂／立凱技術領先 掀能源革命

2019-05-05 23:23

企業生日快樂／立凱董座張聖時重研發 6S管理擺第一

2019-05-05 23:15

企業生日快樂／立凱戒補貼奶嘴 攻家用儲能

2019-05-05 23:14

點子農場／文化雪隧與地方創生

2019-05-05 22:21

行銷最錢線／知覺性廣告深入人心

2019-05-05 22:21

策略經營／趙傳濤…攻智慧家電 闖出一片天

2019-05-05 22:21

經濟書坊／用戶價值 行銷王道

2019-05-05 22:20

遠雄自貿港年產值創4300億 再投資50億提供8千個工作

2019-05-05 21:46

台塑創辦人王永在夫人李碧鑾辭世 享耆壽98歲

2019-05-05 16:31

空服員工會明11點至勞動部抗議 三大訴求要中央表態

2019-05-05 16:02

學者：旅行業面對罷工常處下風 應檢視相關法規求自保

2019-05-05 13:31

長榮空服擬罷工 旅行社盼簽定型化契約自保

2019-05-05 13:31

罷工戰火燒 長榮空服明11點至勞動部陳情

2019-05-05 11:16

日本黃金周來台大爆發 中山北路沿線五星飯店全客滿

2019-05-05 11:13

兩岸旅客回溫看的見 四大航空紛改大型機營運

2019-05-05 11:12

學者：旅行業者爭權益常居下風 應尋求其他自保方式

2019-05-05 10:07

長榮空服員擬罷工 旅行社盼向航空公司請求賠償明文化

2019-05-05 10:04

當顧客的「快樂販賣機」 車神娜娜年賣703輛車

2019-05-03 13:30

中國製造崛起 黑手媳婦搶救MIT供應鏈

2019-05-03 13:09

小七、全家和全聯挾擊下 美廉社憑什麼創造百億元營收？

2019-05-02 15:32

強化企業形象、提升顧客印象的利器 設計最佳品牌故事五大要點

2019-04-30 15:50

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

信義房屋獲《遠見雜誌》企業社會責任獎雙冠王

2019-05-01 00:00

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

台塑創辦人王永在夫人李碧鑾辭世 享耆壽98歲

2019-05-05 16:31

學者預期中美貿易戰北京將全面讓步 台灣可望從中受益

2019-05-05 19:21

股票大戶報稅注意！股利超過這數字 現虧8萬元

2019-05-06 10:00

陸客增加 兩岸航班改採大客機

2019-05-05 23:35

郭台銘深夜發文：有心人士不斷造謠 威州投資從沒停過

2019-05-05 22:24

黃秋蓮接任鴻海董事長？ 鴻海回應了

2019-05-06 11:19

傳黃秋蓮接鴻海董事長 錢媽媽助郭台銘打下江山

2019-05-06 09:58

郭董出馬 鴻海威州廠動起來

2019-05-06 00:28

郭台銘：投資威州計畫不變 不要汙衊我對台灣的關心

2019-05-05 22:38

美中貿易戰愈演愈烈 沈榮津：正好給台灣機會

2019-05-06 09:37

美調高陸貨關稅 孫明德：下半年景氣回溫腳步恐停止

2019-05-06 08:44

細胞治療上路 將百花齊放

2019-05-05 23:03

立委質疑為鴻海子公司量身打造標案？ 中科：配合調查

2019-05-05 23:25

遠雄自貿港年產值創4300億 再投資50億提供8千個工作

2019-05-05 21:46

大林、通宵電廠3機組延役至111年 台電：並無缺電情形

2019-05-05 16:57

企業併購法修訂 兩路並進

2019-05-05 23:36

金控瘋買樓 商辦行情有撐

2019-05-05 23:29

公平待客缺課 保險員登錄可撤銷

2019-05-05 23:28

空服員工會明11點至勞動部抗議 三大訴求要中央表態

2019-05-05 16:02

大立光加速獵地 下半年擴產

2019-05-06 00:18

黃國昌批自肥 鴻海睿綸生技回應了

2019-05-05 21:37

王文淵之母辭世 享壽98歲

2019-05-05 23:41

大戶強制用綠電 經部目標各行業標準一致

2019-05-05 18:16

中科標案為鴻海量身打造？中科管理局闢謠澄清

2019-05-05 18:38

銀行留才／搶辦員工持股信託

2019-05-05 23:28

業務員不上金融聖經十誡課程 小心被撤銷登錄

2019-05-05 21:38

銀行留才／產假、生產補助加碼

2019-05-05 23:28

郭台銘下午記者會 報告美國行成果

2019-05-06 10:10

郭董粉專發文：終結內耗拚經濟

2019-05-06 00:27

名家觀點／美國經濟還行 就業是關鍵

2019-05-06 01:13

晶睿4月營收 創歷史新高

2019-05-05 18:14

鴻海鄭州廠招工 歡迎老兵新秀

2019-05-06 00:27

中美貿易戰破局？沈榮津：台商回流肯定會再加速

2019-05-06 10:40

安養信託績效 公銀領風騷

2019-05-05 23:28

長榮空服擬罷工 旅行社盼簽定型化契約自保

2019-05-05 13:31

觀光業…發燙5月天

2019-05-05 23:28

專家觀點／阿茲海默藥的大商機與大風險

2019-05-05 23:03

新聞中的法律／新公司法的三個疑義

2019-05-05 22:17

產官聯手 細胞治療奪得先機

2019-05-05 23:02

中科標案遭疑量身打造 鴻海：公開公正得標

2019-05-05 21:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top