不滿長榮、桃市政府「兩面夾攻」空服工會至勞動部抗議

2019-05-06 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



長榮空服罷工戰火繼續燒，桃園市空服員職業工會今天上午至勞動部抗議，不滿勞資爭議過程遭到桃園市政府和長榮航空公司「兩面夾攻」，就日支費報告有失公允等提出三大訴求，希望勞動部出面主持公道。對此，長榮回應，入廠報告經各方充分討論，也否認約談空服員，對於不實指控深感遺憾。

桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱說，第三次勞資雙方調解破裂後，一直開放跟長榮航空對等協商態度，不過到今天為止，不但沒有收到願意跟工會協商訊息，反而是受到長榮非常多抹黑工會的行動。還說，桃園市勞動局配合長榮航空抹黑工會，希望勞動部可以指證勞動局違法行為。

鄭雅菱說4月16日調解委員會及工會代表到長榮航空公司內調查，當時對於長榮航空公司的報告，工會代表明確提出許多反對意見。4月17日，勞資雙方在桃園市政府第三次調解確定不成立。

鄭雅菱指出，4月27日長榮航空竟然拿著桃園市政府的「調查報告」，對外宣稱桃園市政府調查結果支持不用提高勞動條件，但是他們提出的報告內容，竟然高度與長榮航空公司報告一致，完全沒列進工會意見。她說，工會指定的調解委員劉惠宗完全沒有看過這份報告，更沒經過他簽名確認。

對此，長榮航空回應，針對4月16日桃園市勞動局調解委員會入廠調查長榮航空日支費結構，目的在確定長榮航空於調解會的說明是否屬實，查核當天除了主任調解委員及勞方調解委員外，另有2位桃園市勞動局官員、2位政府指派的會計師，以及桃空職工指派的1名理事及1名會員代表出席，並無資方調解委員在場，現場歷經4小時的核對、討論及澄清。

長榮說，由於入廠調查與第三次調解時間僅相差一日，因此在4月17日第三次調解時，調解委員亦建議於入廠調查報告出爐後，再進行第四次調解，調解委員即可就此報告之結論提出相對應調解方案，但桃空職工認為沒有必要而調解不成立。

長榮表示，在調解不成立的狀況下，桃園市勞動局僅將此份專業會計師查核的結論提供雙方參考，並無違反勞資爭議處理法第16條之虞。

至於工會提到，桃園市政府配合助攻，長榮航空甚至開始約談基層空服員，讓許多空服員心生恐懼。長榮航空回應，公司沒有不斷約談基層空服員之情事，而是依民航局之要求，需要對罷工做出緊急應變計畫，包括預估罷工發生時可以維持的運能，因此日前發出罷工時願意出勤支援公司飛航意願調查表，以維護民眾權益。針對桃空職工不實指控、曲解法令及無限上綱之訴求，意圖干涉民營公司正常管理、行政作業，長榮航空深感遺憾。

另外長榮航空提到，希望投票程序公正，是因為事關全體員工及旅客權益，日前行文建請勞動部、交通部、桃園市勞動局，依法監督桃空職工對長榮航空進行之罷工投票應符合相關法令規範，並具體說明罷工投票程序、技術及各項細節，絕對尊重民主投票機制之餘，也樂見桃空職工請勞動部隨時派員監督，但本次罷工投票係由桃空職工自辦選務，該工會之會務人員能否保證不擅自洩漏領票及未投票名冊，以免侵害會員不投票、不表態之自由。