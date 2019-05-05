傳奇新手遊發威 Q1轉虧為盈

2019-05-05 18:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ╱即時報導



遊戲研發商傳奇（4994）今（5）日公告上季財報，受惠新款手遊《風之國度》表現亮眼，今年首季每股純益1.52元，轉虧為盈，終結連續10季虧損，營運表現優於市場預期。

傳奇今年首季營收8.16億元，季增118%、年增336%，稅後純益1.68億元，較去年第4季稅後虧損9,100萬元、去年同期稅後虧損7,700萬元轉盈，基本面出現大幅翻轉。

傳奇表示，上季業績翻轉的主因來自將自有遊戲IP《拉普拉斯的神子》授權中國簡悅開發製作手機遊戲《風之國度》，去年12月在台上市，創下營收佳績，成功帶動集團收益轉虧為盈。

傳奇表示，今年3月初時，該遊戲也將進一步登陸東南亞，日版亦於4月底正式上市，適逢日本黃金十連休，盼能取得良好成績；此外，集團日本子公司代理《幻想神域》及手遊《星界：王冠》人氣亦不減，為傳奇網路集團主要營運動能之一。今年首季合併遊戲收入及權利金收入為7.81億元及3,500萬元，分別佔整體合併營收九成與一成。

展望未來，傳奇指出，公司尚有數款遊戲同步進行開發，預計將陸續釋出進一步消息，並持續投入創新研發多樣化遊戲，積極拓展海外版圖，進一步與國外合作夥伴建立策略聯盟，秉持一貫穩定紮實的長期營運方針，致力於提升產業技術層面與公司獲利效益。