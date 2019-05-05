台塑創辦人王永在夫人李碧鑾辭世 享年98歲

2019-05-05 16:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



台塑企業創辦人王永在的夫人、現任台塑集團總裁王文淵的母親李碧鑾，今日中午12時44分在家中安詳辭世，享年98歲。