台塑創辦人王永在夫人李碧鑾辭世 享耆壽98歲

2019-05-05 16:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



王永在先生夫人、總裁王文淵的母親李碧鑾老夫人今日辭世。圖為台塑創辦人王永在（左）與台塑集團總裁王文淵（右）父子。 聯合報系資料照片 分享 facebook

台塑企業創辦人王永在先生夫人、總裁王文淵的母親李碧鑾老夫人，於今天5月5日中午12：44在家裡安詳辭世，享年98歲。

資深員工回憶，李碧鑾老夫人個性賢良淑德，在王永創業時期的最堅強後盾， 把家裡照顧打理得很好，讓先生在外奮鬥無後顧之憂。