罷工戰火燒 長榮空服明11點至勞動部陳情

2019-05-05 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



長榮航空勞資爭議進行第三度調解破局，桃園市空服員職業工會將於5月13日啟動投票，工會透露，這幾天長榮動作頻頻，希望公司拿出善意，工會預計明早11點至勞動部陳情桃園市政府勞動局不友善態度。對此長榮維持一貫態度，溝通的大門永遠開啟。

桃園市空服員職業工會秘書長鄭雅菱說，在發布要將在5月13日到6月6日啟動罷工投票後，沒有接受到長榮的善意，長榮也沒有主動溝通，而是不斷向媒體放話，對內小動作頻頻，還發問卷詢問同仁發生罷工會不會支援，同時向會員施壓。

對此，長榮維持先前態度，表示仍希望大家坐下來談，不要走到罷工的那一步。

鄭雅菱提到，針對先前桃園市政府勞動局調查日支費的報告，指出空服員實質日支費沒有比同業少，質疑該局偏頗長榮資方，未能清查長榮薪資結構，納入飛行加給等條件，認為勞動局不友善，預計於明天上午11點至勞動部陳情。

勞動局日前曾回應各航空公司薪資結構計算不同，日前訪視僅針對「外站津貼」項目，長榮則是發新聞稿表示，工會刻意模糊原先調查屬於差旅性質的日支費，反而質疑屬於薪資的飛行加給。

另外，據了解，為整理會員名單、確認領票資格，工會今夜將關閉長榮空服入工會，不過非長榮空服仍接受入會申請，但不能投票。

鄭雅菱表示，自4月30日開完記者會到今天，陸續又收到100名新會員，若以先前工會提到會員總人數5600人、長榮分會會員人數3000人，粗估要取得罷工權至少要總會員數一半，也就是需要2850張同意罷工票，其中長榮分會同意票要達到八成以上，也就是2480張以上。