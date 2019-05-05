日本黃金周來台大爆發 中山北路沿線五星飯店全客滿

2019-05-05 11:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



今年5月堪稱是我觀光業的黃金月，陸客五一假期來台人數創三年來最高紀錄，日本也因十天黃金周長假期，來台人數大爆發，雙北主要飯店幾乎全滿，其中沿中山北路的五星級飯店，則是家家客滿，為歷年僅見，星級飯店今年業績有望較去年成長許多。

飯店業者指出，日本今年配合天皇改朝換代，4月27日至5月6日共有日十天的黃金周假期，台灣是日本旅客出國旅遊最佳旅遊目的地第五名，為亞洲地區少數進榜的國家，日本旅客來台人數較去年同期成長三到五成，人數之多為歷年罕見。

業者說，黃金周假期日本旅客來台還是以大台北地區為主，住宿飯店又以中山北路沿線為首選，包括忠孝東路上的喜來登飯店，南東東路上的大倉久和大飯店，以及中山北路上的老爺酒店、晶華酒店、國賓飯店等五星級飯店，全部客滿，創下歷年新紀錄，而且這五家五星級飯店的房價，還較之前上漲二成多，一樣供不應求，讓飯店業者都笑開懷。

不過，黃金周來台的日客多集中在大台北地區活動，前往中南部的較少，業者分析，畢竟台北還是日本旅客較熟悉的城市，且可以參觀、逛街的地方較多，中南部則以放五一假期的港澳旅客居多，尤其是清境農場，近年相當受到港澳旅客喜愛。

經營入境日本市場逾40年的旅行社業者表示，對日本人來說，十天假期很少見，這一波日客起碼比去年增加三到四成，多是自由行，超過七成是女性，從30到五、六十歲都有。

因日本為國人最愛旅遊的國家，今年夏季班表每周有697班，連續三年拿下四大「黃金航線」（依序是日本、兩岸、香港、韓國）的龍頭寶座，而這波五一黃金周假期受到日客增多的「加持」，班次也增加了11班，達到708班，且台日航線整體載客率幾乎都超過八成、來台機位幾乎全滿，同樣讓航空業者笑顏逐開。