兩岸旅客回溫看的見 四大航空紛改大型機營運

2019-05-05 11:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



今年以來兩岸往來逐漸升溫，特別是陸客來台人數明顯增加，因應旅客量增，包括華航、長榮、南航、東航等兩岸主要航空公司，於夏季班表紛紛放大機型，改派波音777-300ER或波音787-9、空中巴士A330等廣體客機飛航，而五一假期兩岸航線也增加了六班，三年不見的兩岸航線榮景再現。

華航表示，華航兩岸航線主要航點包括北京、上海、廣州、深圳，有採用波音777或747最大機型派飛。華航將持續密切注意整體兩岸市場需求，隨時調整航班數及運能。

長榮之前台北－南京航線原本採用空中巴士A321客機，現已改派空中巴士A330型廣體客機飛航，每架客機可多搭載100多位乘客；而杭州、廣州、深圳之前視旅客量而定，已窄體和寬體客機混搭，現在則是一律改採廣體客機。

中國東方航空指出，旗下的上海航空6月8日起將使用波音787-9機型執行台北松山－上海浦東往返航班，每週一、二、四、六共四個航班都由該機型執飛。而這也是松山機場首家採用波音787夢幻客機飛航的先驅。

上海航空的波音787-9運用全新的三艙等佈局，設置30個商務艙（其中四個是豪華商務艙）、28個超級經濟艙、227個經濟艙，共285個座位。新的旅客服務系統創新集成了全球航空領域最新科技運用，全艙採用大量客戶化新概念設計，「包廂式商務艙」、「空中會客廳」等諸多亮點屬世界首創或業界首次應用。

而中國南方航空（南航）將自今年7月1日起，「放大」台北往返廣州及台北往返上海兩條航線機型，台北－廣州航線將由波音777-300ER執飛，每天一班，總座位數360座，較原機型增加78座。據指出，距上一次南航使用波音777飛航兩岸航線可追溯到2016年3月。