勇闖商場屢敗屢戰 劉秋雄Try成勝利組

2019-05-04 23:44 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林育瑩



千兆智能設計公司董事長劉秋雄闖蕩商場，專注研發取得優勢。 記者林育瑩／攝影 分享 facebook

劉秋雄看似商場常勝軍、人生勝利組，其實一路走來「都是失敗的經驗」，藉由每次失敗，劉秋雄獲取不敗的養分，對人生規畫自有獨到的心得。

78歲劉秋雄師大英語系畢業，媽媽在他9歲時因病去世，家裡12個兄弟姊妹因貧困，只6人倖存。困頓的生活讓劉秋雄更不服輸，從小成績就名列前茅，考上師大英語系，目的是不再讓家裡為他的學費擔憂。

師大畢業須實習一年，劉秋雄選擇母校武陵高中實習，既沒人推薦，也沒人脈關係，他硬著頭皮直闖校長室毛遂自薦，問校長「我是本校畢業生，校長您要不要我？」年輕的校長起身回他「給我五分鐘」，與人事主任討論後立刻答應。

當了3年老師，面對當老師只有1.8K(1800元)的月薪，劉秋雄不免猶豫，決定當教育界的逃兵，往企業界追求人生。離開武陵後，他四處應徵求職，待過乾電池、耐火磚、成衣廠、禮品公司，後來當上塑膠聖誕樹工廠廠長，眼看事業走到高峰，卻被老闆「捲款潛逃」，掏空了公司之外，還留下龐大債務和400名員工要他收拾，危機雖然度過，但一夕之間都化為烏有。

37歲就當老闆的劉秋雄對窮困、不安定都抱持感謝，也對職場歷練有一番獨到的解讀。古有明訓「滾石不生苔」，劉秋雄認為自己兩年內換六個工作，雖然很頻繁，但不去經歷怎麼知道自己喜歡什麼？

他說，現在時代不同了，要懂得去Try(嘗試)，但不是每個工作都隨便做做，而是要求自己每個工作都要「稱職」，之後再衡量自己的興趣、投資報酬率等條件，決定去留。