移工為加班費爭議罷工 美堤食品同意發還4000萬

2019-05-04 12:39 中央社 新北4日電



新北汐止區美堤食品公司近百名越南移工昨罷工，抗議工時過長並不時被無理扣薪。公司晚間和越南移工簽下和解書。 圖／讀者提供 分享 facebook 生產麵包與西點糕餅的美堤食品，因加班費與爭議扣款爆發越南移工罷工，新北市府勞工局強力介入協調下，雇主同意5月15日發還新台幣4000多萬元的款項，緊繃的勞資關係獲紓緩。

新北市府勞工局外勞服務科長廖武輝今天表示，3日中午據報，汐止區康寧街有大批越南籍移工在公司門口罷工抗議，雇主為知名食品公司。他立即率隊至現場協調勞資爭議，終於在昨晚間8時許促成勞雇合意。

廖武輝表示，因美堤食品沒有可以容納的會議室，勞工局人員於是在地下室停車場席地而坐，傾聽70餘名移工的訴求。

勞工局說，無預警罷工的外籍移工表示，長期超時工作，工時長達16到18小時，卻沒有發給加班費，雇主也未依規定給付加班費，且會以產品製作瑕疵為由不當罰款。歷經7個多小時的協調，勞雇雙方達成合意，昨晚勞資已簽和解書。

勞工局表示，有關勞動條件爭議，業者承認過去作業確有疏失，雇主同意依勞工受聘期間，按月發還新台幣2萬元，並同意返還2年內爭議罰款。經估算雇主將於5月15日發薪日發還共4000餘萬元。

勞工局說，現場受理外籍移工申訴並帶回相關資料調查，有關涉嫌超時工作、連續出勤及工資未全額給付部分，將由市政府勞動檢查處後續調查，若有違反勞動基準法規定，將依法裁處，維護移工權益。