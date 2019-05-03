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美堤移工罷工和解 最高獲償近百萬

2019-05-03 23:29聯合報 記者江婉儀王敏旭／新北報導

新北汐止區美堤食品公司近百名越南移工昨罷工，抗議工時過長並不時被無理扣薪。公司晚...
新北汐止區美堤食品公司近百名越南移工昨罷工，抗議工時過長並不時被無理扣薪。公司晚間和越南移工簽下和解書。 圖／讀者提供
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新北市汐止區美堤食品公司昨爆發近百名越南移工罷工事件，抗議業者無故扣工資並要求超時工作。市府勞工局外勞服務科長廖武輝協調後，業者承諾每月補償2萬元，年資4年移工可獲近百萬元，晚間勞資已簽和解書。

業者承認過去作業確有疏失，同意按月支付補償金，總計4000多萬；今後移工工作回歸勞基法，不會再有無故超時工作問題，按規定給加班費，也不再扣薪。

美堤食品位在汐止區康寧科技園區，生產麵包等相關產品，昨上午11點左右近百名越南籍移工忽然停下工作，聚集在廠區門口抗議，他們表示每天工時長達16到18小時，公司以各種名目扣工資，平均每人上萬元，決定罷工。

台灣國際勞工協會理事長陳素香說，越南移工指加班過多，加班費甚至比底薪多，還會以表單寫錯、擦拭紙亂放、麵包做太小等理由扣款，是罷工原因。

新北汐止區一家食品公司昨爆發近百名越南籍移工，認為工時長又隨意扣薪因此發動罷工。...
新北汐止區一家食品公司昨爆發近百名越南籍移工，認為工時長又隨意扣薪因此發動罷工。 圖／台灣國際勞工協會提供
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陳素香說，移工過去曾向仲介反映，但仲介沒有提供協助，導致移工不信任仲介，才會僵持在廠區門口。

廖武輝在現場協商近7小時，業者同意在契約工作期間或契約中斷不超過3個月，都會給每月2萬元補償金，其他如有扣薪、懲罰性罰款2年內全額歸還。

他說，有3名移工和公司中斷契約超過3個月，民間團體希望公司補償薪資，但公司認為契約不連續，未達補償條件，不願支付。如果勞資協調未達共識，市府會協助爭取權益，後續也會檢查勞動環境。

移工加班費罷工

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