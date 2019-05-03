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長榮航：桃空職工以偏概全 刻意比較單一項目

2019-05-03 17:34經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

桃空職工赴桃園市政府抗議入廠調查報告不公。 長榮航空指出，前來調查的都是專業人員，也實際進駐查核，已經是非常公正的第三方，報告並無不公的問題。

日前桃園市勞動局調解委員會入廠調查長榮航日支費結構，其目的在確定長榮航空於調解會的說明是否屬實，查核當天除了主任調解委員及勞方調解委員外，另有2位政府指派的會計師，以及桃空職工指派的1名理事及1名會員代表出席，並無資方調解委員在場。

調查報告出爐後，桃空職工刻意模糊原先調查屬於差旅性質的日支費結構的差異，反而質疑屬於薪資的「飛行加給」。

由於入廠調查與第三次調解時間僅相差一日，在4月17日第三次調解時，調解委員亦建議於入廠調查報告出爐後，再進行第四次調解，工會卻認為沒有必要而調解不成立，桃空職工在今日反而質疑調解委員在程序上的瑕疵，其動機及用意實令人不解。

事實上，長榮航空一再強調日支費補貼空服員停留外站的餐費、雜費，此費用不是薪資，因此並不用課稅，公司現行每小時新台幣90元之日支費，除飯店早餐已由公司支付餐費外，換算下來空服員平均每頓餐費約1,600~2,000元，每月平均支領超過20,000元，是否不敷使用可受公評。

長榮航空再度重申，台灣各行各業的薪資福利待遇結構及計算方式迥異，同性質行業也可能因勞資聘僱條件不同而有差異，然而桃空職工以偏概全，刻意用單一項目做比較，不願意接受國內兩大航空公司空服員年收入幾乎沒有差距的事實，並以不實指控混淆大眾視聽。

長榮航空薪資空服員

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